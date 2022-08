De Toscaanse b&b van Hans uit ‘B&b vol liefde’ staat te koop

En er hangt een serieus prijskaartje aan.

Lastige positie voor Hans

Hans runt op dit moment noodgedwongen zijn b&b met zijn ex Libera. Eerder gaf hij in de populaire tv-serie al aan dat ze allebei financieel gezien niet in staat zijn om de ander uit te kopen. En tegen RTL Boulevard zei hij het volgende over een eventuele verkoop: “De b&b staat niet te koop. Tenminste, Libera en ik zijn al zeven jaar gescheiden, dus hij staat in de stille verkoop.” Maar zo stil is het dus niet, aangezien we de b&b na een kleine zoektocht al te koop zien staan.

B&b met panoramisch uitzicht

Op de Italiaanse makelaarswebsite Idealista kun je het stulpje van Hans en Libera bekijken. De authentieke bed & breakfast ligt in de Toscaanse provincie Pistoia, op een berglocatie met een panoramisch uitzicht. Het is een soort boerderij die dateert uit 1700, maar in 2011 nog in delen is gerenoveerd. Het gaat om een woning van maar liefst 600 vierkante meter met twaalf kamers en zeven badkamers.

B&b van Hans te koop

De begane grond van de b&b bestaat uit een grote veranda, een grote woonkamer met open haard, een keuken, twee eetkamers, een badkamer en een klein appartement met onafhankelijke ingang dat twee kamers telt. Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers met elk een eigen badkamer, evenals de hoofdslaapkamer met grote inbouwkast en badkamer. Op de eerste verdieping is ook nog een driekamerwoning met een eigen entree via een buitentrap. De grote buitenruimte is grotendeels verhard, maar ook nog deels groen. Verder is er een garage, een parkeerplaats en een zwembad.

Je moet wel wat geld hebben om dit Toscaanse optrekje te kunnen kopen. De b&b van Hans staat namelijk te koop voor 1,58 miljoen euro. Benieuwd naar de kiekjes? Klik dan hier.

Op zoek naar de liefde?

De vraag is nu natuurlijk: doet Hans mee voor de liefde? Of om zijn b&b te promoten voor een een betere verkoop? Wie zal het zeggen. Hoe dan ook: zijn zoektocht naar liefde gaat niet zonder slag of stoot. Zo haalde Hans onlangs hard uit naar kandidaat Desiree.

Bron: Idealista