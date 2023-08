‘De verraders’ krijgt weer een Halloween-editie (en op déze datum begint het)

Wat dacht je van een nieuw seizoen van Expeditie Robinson en een nieuwe reeks Married at first sight: match or mistake? En er is meer. Videoland kondigt vandaag superleuk nieuws aan: volgende maand verschijnt er weer een nieuwe Halloween-editie van De verraders.

Halloween-editie van ‘De verraders’

Net als de Halloween-editie van vorig jaar, wordt deze reeks gepresenteerd door Frank Evenblij. Vanaf zaterdag 30 september is er iedere week een aflevering te zien op Videoland.

Dertien deelnemers

Het gaat om een griezeligere versie van het reguliere De verraders, dat gepresenteerd wordt door Tijl Beckand. Ook doen er minder BN’ers mee aan deze reeks, namelijk dertien. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt.

Reguliere editie

Aan het reguliere programma toen twintig BN’ers mee. Alhoewel... aan het komende seizoen van de reguliere editie doen helemáál geen BN’ers mee. Het wordt namelijk een seizoen met onbekende Nederlanders. Wanneer dat seizoen op de buis verschijnt is nog niet bekend. De opnames vinden in september plaats.

Onbekende kandidaten

Over deze onbekende kandidaten vertelde Tijl eerder al in een ANP-interview: “Ik weet wie er mee gaan doen en ik moet zeggen: het is wel een setje bij elkaar!” Hij legt uit: “Doordat we zoveel aanmeldingen hadden, meer dan tweeduizend, konden we een mix maken van jong en oud en van mensen met bepaalde specialisaties. Bijvoorbeeld mensen die bij de recherche hebben gezeten, undercover zijn geweest of gespecialiseerd zijn in het lezen van kleuren. Je kunt het zo gek niet bedenken.”

Lees hier meer over het seizoen met onbekende Nederlanders. Tot het zover is, kunnen we volgende maand dus eerst nog genieten van de Halloween-editie.

