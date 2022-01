De vrouw van Ali B reageert op alle commotie en laat weten of ze nog samen zijn

Tegen Ali B is aangifte gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vrouw van Ali B reageert

Sindsdien gaan er veel geruchten over relatieproblemen tussen Ali B en Breghje. Nu laat zij weten: “Ik wil wel bevestigen dat we niet uit elkaar zijn.” Maar ze vult aan: “Voor de rest doe ik geen uitspraken en ook in de toekomst niet.”

Aangifte tegen Ali B

Een voormalig kandidaat van The voice of Holland deed aangifte tegen Ali B wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar Ali ontkent dit. “Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar. Ik word hierdoor overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen, laat staan in de media, maar de schade is wel aangebracht”, schreef hij in een statement.

The voice

Zaterdagochtend werd bekend gemaakt dat de opnames van The voice tijdelijk stilgelegd worden en dat bandleider (en man van Linda de Mol) Jeroen Rietbergen seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik heeft vertoond. Jeroen heeft dit bekend. Inmiddels heeft Linda de Mol laten weten bij hem weg te zijn gegaan. Donderdag zal meer bekend worden in een aflevering van het programma Boos.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ali B (@alibspec) op 17 Jan 2022 om 3:50 PST

Jamai Loman: “Elke dag heb ik wel spijt van iets”

Bron: Shownieuws