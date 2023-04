De vrouw van Dennis van der Geest bevestigt huwelijksbreuk: ‘Al een tijdje niet meer samen’

Op haar Instagram-account deelt Zaina meer over de situatie.

Pittige situatie

‘Er is via roddelkanalen al het één en ander gezegd, helaas’, deelt Zaina via Instagram Stories bij een foto van haar kinderen. ‘Even voor alle duidelijkheid: ik ben al een tijdje niet meer samen met de vader van mijn kinderen. Uit respect en rust voor mezelf en de kinderen zou het fijn zijn als we met rust worden gelaten.’ Deze verandering in hun leven is al ‘pittig genoeg’ voor iedereen, zo besluit ze het bericht.

Geruchten

Dennis en Zaina stapten in 2009 in het huwelijksbootje. Ze kregen drie kinderen: Bjørn, Fynn en Deza. Eerder gingen er geruchten dat Dennis veelvuldig vreemdging en dat Zaina hem daarop betrapte.

Of Dennis inderdaad een scheve schaats reed en of Zaina haar overspelig echtgenoot daarop uit huis zette, is niet bevestigd. Zaina wil op het moment niks kwijt over de reden achter de breuk.

Bron: RTL Boulevard