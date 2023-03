De 'WIDM'-kandidaten voor 2024 zijn al gekozen, wat moeten zij in huis hebben?

Presentator Rik van de Westelaken vertelt aan de Telegraaf dat de makers van Wie is de mol? al tijdens het lopende seizoen aan een nieuw seizoen werken. “We hebben alle kandidaten al, en in dat opzicht zijn we er klaar voor. Maar er moeten nog heel wat dingen gebeuren.”

Wie de kandidaten van het nieuwe seizoen zijn en naar welk land ze afreizen, is uiteraard nog niet bekendgemaakt.

WIDM 2024: do you got what it takes?

Voor veel bekende Nederlanders is meedoen aan Wie is de mol? een droom die uitkomt. Toch is deelname aan dit spannende spel niet zomaar iets. Kandidaten moeten continu alert en gefocust blijven, en kunnen eigenlijk niemand vertrouwen. Ook als de camera’s niet draaien. Daardoor kan het op den duur best lastig zijn om nog onderscheid te maken tussen realiteit en illusie.

Oud-kandidaat Cécile Narinx vertelde in 2019 in de Volkskrant over haar ervaring met het programma. “Tijdens en vooral na de opnamen wordt er regelmatig gecheckt of deelnemers geen last hebben van dubbelvorming, tunnelvisie, wanen of andere hersenschimmen.”

‘WIDM’-psycholoog

Er is zelfs een Wie is de mol?-psycholoog; Kas Stuyf. Hij houdt alle kandidaten gedurende de opnames, en zeker ook daarna, goed in de gaten. Maar hoe heftig het ook kan zijn, “toch hoor ik de kandidaten na afloop eigenlijk altijd zeggen dat meedoen met Wie is de mol? een geweldige ervaring is en een once in a lifetime experience.” Aldus Kas in een interview met de Lagarde.

Hoe je je klaarstoomt voor dit spannende spel? Ranomi Kromowidjojo, finalist van het laatste seizoen, zegt daarover aan het ANP: “Je moet vooral weten wat het spel inhoudt. En altijd je oren en ogen openhouden. Maar zelfs dan kun je nog fouten maken.”

Bron: RTL boulevard, de Volkskrant, de Lagarde