De witte pauw vertelde Claudia ‘B&B vol liefde’ te verlaten

Je weet wel, die zeldzame pauw van Walter. Als trouwe kijker kun je ’m niet gemist hebben, aangezien dat witte beest elke aflevering minstens vijf keer in beeld komt.

Verbinding met jezelf terugvinden

In B&B vol liefde gaan acht verschillende b&b-eigenaren in Europa op zoek naar de ware liefde. Eén daarvan is Walter, die in Frankrijk een bed & breakfast oprichtte waar je kunt onthaasten en de verbinding met jezelf kunt terugvinden. Anne en Claudia waren de eerste kandidaten die langskwamen.

Claudia verlaat ‘B&B vol liefde’

Anne viel al snel af vanwege de missende connectie, maar bij Claudia voelde Walter wel iets. Iets wat hij niet direct kon plaatsen. Toch gaf hij wel ook een paar keer aan dat hij een liefdesrelatie met Claudia niet zag zitten.

Daarom koos Claudia voor zichzelf en besloot ze plotseling te vertrekken. Een moeilijke keuze, maar dankzij de hulp van de witte pauw op de b&b durfde ze de stap te zetten. Dat vertelt ze in Love bites van RTL Boulevard. In de nieuwste aflevering blikken Claudia en Jan (uit de villa van Marian) terug op hun veelbesproken liefdesavontuur.

Paultje de witte pauw

“Paultje de Pauw was daar altijd mijn grootste vriend”, vertelt Claudia. Als ze zich niet mooi voelde, spreidde de witte pauw zijn veren. “En dan dacht ik: ja, ik snap ’m.”

Maar dat was niet het enige. “Ik heb ook echt gecommuniceerd met hem”, gaat ze verder. Vooral toen Walter op stap was met Ingrid. “Ik zit in de keuken en de pauw komt binnen, heel dichtbij. En het koppie schudt van links naar rechts en ik snapte ’m gelijk. Toen voelde ik het ook: het wordt tijd dat ik ga.”

Geen spijt

Claudia was bovendien ontzettend moe van alle indrukken en avonturen die ze op de b&b van Walter meemaakte. “Het wordt ’m toch niet, dus ik kies nu voor mezelf”, zei ze in de laatste aflevering. Meteen daarna nam ze Walter mee naar de tempel om het nieuws te vertellen. Ze denkt nog vaak terug aan dat moment. “Maar daar heb ik geen spijt van”, legt ze aan Jan uit.

Bron: RTL Boulevard