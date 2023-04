Debbie uit ‘B&B vol liefde’ moeder geworden van eerste kindje

Dat laat Vincenzo weten in een filmpje op Debbies Instagram Stories.

Babynieuws

“Goedemorgen allemaal, ik ben Vincenzo”, begint Debbies partner, terwijl hij op een strand staat. “Ik wil jullie laten weten dat zaterdag onze baby is geboren. Moeder en baby maken het goed.” Daarna draait hij de camera om en is Debbie op een afstandje te zien met een kinderwagen.

Zwanger

Afgelopen februari maakte Debbie op haar blog bekend zwanger te zijn van haar eerste kindje, iets wat ze zeven maanden geheim wist te houden. “Mocht je je afvragen waarom de afgelopen zeven maanden zo bijzonder zijn geweest voor ons... We zullen ons nieuwe paradijs niet alleen betrekken... Een kleine Debbie of kleine Vincenzo zal ons halverwege april 2023 komen vergezellen in ons nieuwe avontuur.”

Nieuw huis

Met ‘paradijs’ verwijst de voormalige eigenaresse van Casa Santangelo naar het nieuwe optrekje van haar en Vincenzo. De twee kochten samen een nieuw huis.

Liefdesverhaal

Debbie en Vincenzo maakten hun relatie eind 2022 bekend. Debbie vond de liefde in haar partner na haar deelname aan het datingprogramma.

Bron: RTL Boulevard