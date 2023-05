Debbie uit ‘B&B vol liefde’ onthult de naam van haar zoontje

Bij een foto van de kleine spruit maakt Debbie zijn naam nu wereldkundig.

Zoektocht naar de liefde

In seizoen 2 van het programma B&B vol liefde was te zien hoe avonturier Debbie haar zoektocht naar de liefde begon. In haar B&B in Italië ontving ze meerdere mannen. Dat was gezellig, maar échte liefde vond ze toen niet.

Inmiddels heeft Debbie wél de liefde van haar leven gevonden, in een Italiaanse man met wie ze maar wat gelukkig is. De twee wonen samen en hebben inmiddels dus een kleintje.

Bekendmaking van de naam

De bekendmaking van de naam van hun baby pakt Debbie subtiel aan. Ze deelt een foto van zichzelf met het ventje op haar Instagramaccount, en noemt in de caption ‘terloops’ zijn naam. ‘Vanochtend hebben we voor het eerst Giuseppes nieuwe thuis aan hem laten zien. De werkzaamheden in de tuin zijn in volle gang. Nog heel even geduld voordat we er definitief gaan wonen. En Giuseppe... die heeft alvast kunnen proeven van de vrijheid en energie van deze locatie’, aldus Debbie.

Giuseppe dus. Welkom op de wereld.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Debbie Breg (@debbiebreg) op 12 May 2023 om 3:09 PDT

Bron: RTL Boulevard