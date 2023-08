Debbie uit ‘B&B vol liefde’ vertrouwt nieuwkomer Harry niet helemaal: “Pas op”

Hoewel Debbie langzaam opwarmt voor kandidaat Paul, staat er alweer een nieuwe date op de stoep van haar Catalaanse B&B. Debbie had zich naar eigen zeggen “enorm verheugd” op de komst van nieuwkomer Harry en is meteen gecharmeerd van zijn knappe uiterlijk. Ook Harry is tevreden bij aankomst. “Ze is wel wat ik dacht, eigenlijk”, zegt Harry over de B&B-eigenaresse. “Het blijft wel een raar ding, hè, dat zij een goede vriendin heeft die mij kent.”

Bekende ex

Goede vriendin? Ja, Debbie en Harry blijken zich in dezelfde kringen te begeven. Tot Debbie’s grote verrassing heeft Harry namelijk gedatet met haar goede vriendin Annemarie. De twee hadden twaalf jaar geleden een paar maanden een relatie.

Iets te dandy

Doortastend als de Amsterdamse is, grijpt ze meteen de telefoon om polshoogte te nemen bij Annemarie. Na een korte omschrijving begint er iets te dagen bij haar vriendin. “Ja, nee, pas op”, waarschuwt ze Debbie. “Het is een ontzettend aardige man ...”, legt te uit. “Vooralsnog is het mij iets te dandy”, onderbreekt Debbie haar. Ze kan een knappe, goedgeklede man wel waarderen, maar er moet “een boef, een schoffie” in hem schuil gaan. “Als er een keurige heer achter blijft zitten, dan vind ik dat saai.” Annemarie snapt precies wat ze bedoelt, maar denkt dat het allemaal wel meevalt met het gepolijste voorkomen van Harry. Of Harry echter “pittig” genoeg zal zijn voor Debbie, kan ze niet zeggen.

Iets mis mee

Harry is dus iets té knap voor Debbie. Sterker nog, ze vertrouwt hem daarom niet helemaal. “Ik vind hem een hele aantrekkelijke man. En aan hele aantrekkelijke mannen is op onze leeftijd vaak iets mis”, is haar harde oordeel.



Bron: RLT4