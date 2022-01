Deelnemers ‘The voice’ kregen contract met zwijgplicht: 10 duizend euro boete bij overtreding

Dat schrijft de Volkskrant, die het contract in handen heeft. Daarin staat dat kandidaten minimaal een boete van 10.000 euro riskeren als ze met ‘derden’ over hun ervaringen bij The voice spreken.

Contract The voice

Je zou denken dat de deelnemers alleen niet mogen praten over het verloop van de talentenjacht: wie gaat er door, wie valt af en wie wint er? Maar dat is niet alles. Ook wat ze achter de schermen meemaken, mogen ze niet bespreken. En zo worden ex-deelnemers natuurlijk belemmerd om over de misstanden te praten.

Zwijgplicht

Zo staat er in het contract dat een kandidaat ‘gedurende zijn deelname aan het programma alsmede na afloop daarvan op generlei wijze (...) enige mededeling te doen van (...) hetgeen bij de deelname aan (...) het programma tot zijn/haar kennis is gekomen’, schrijft de Volkskrant.

Misstanden binnenskamers

Het zou mede een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het seksueel grensoverschrijdende gedrag van medewerkers, dat deze week groot in het nieuws kwam, jarenlang door kon gaan.

Wel of geen inbreuk op het contract?

Toch zou het kandidaten niet hoeven weerhouden hun verhaal te doen, volgens advocaat Jens van den Brink. Hij zegt tegen de Volkskrant: “Een rechter zal het belangrijker vinden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten komt dan dat de geheimhoudingsplicht wordt gehandhaafd.” Ook RTL laat weten: “We willen alle deelnemers geruststellen dat dit geen inbreuk is op hun contract en de geheimhoudingsclausule.”

