Denise geeft duidelijkheid over relatie met Sven na ‘B&B vol liefde’-avontuur

Via een update op Instagram laat de b&b-eigenaresse weten dat het niks is geworden met Sven, haar laatste logé.

Hoe gaat het met Denise en Sven uit ‘B&B vol liefde’?

Het is eigenlijk oneerlijk dat de programmamakers ons achterlaten met een open einde. Want hallo, we willen natuurlijk wel weten hoe het gaat met deelnemers als Hans en Petra (inmiddels bekend) of Martijn en Fenna nog verliefd zijn (het antwoord lees je hier) en of Denise Sven een kans heeft gegeven.

Ze geeft nu zelf het verlossende antwoord. ‘Sven en ik hebben veel telefonisch contact gehouden (nog steeds) en we hebben elkaar opgezocht in Nederland’, schrijft Denise bij een filmpje vol hoogtepunten van hen samen. ‘Helaas hebben wij uiteindelijk toch besloten om als vrienden verder te gaan, omdat wat wij hebben niet overgegaan is in liefde. Wel in liefde voor een mooie vriendschap waar ik heel dankbaar voor ben.’

Dankbaar voor deze reis

Nadat Denise de bons krijgt van Dave - op wie ze in eerste instantie een oogje heeft - en zich vreselijk genaaid voelt, is ze dankbaar voor de ‘eerlijke en oprechte’ Sven. ‘Dankjewel dat je deze reis met mij hebt gemaakt. Ik heb veel van jou geleerd’, zegt ze.

Denise wenst Sven het beste toe. ‘Je bent een geweldige man, Sven, en de dame die uiteindelijk jouw vrouw wordt mag in haar handjes knijpen.’ Tot slot hebben de twee plannen om elkaar snel weer te zien. Niet in Almuñécar of Nederland, maar op Ibiza.

Reactie

Sven heeft inmiddels ook gereageerd op de nieuwe vriendschap met Denise. ‘Misschien geen rozengeur en maneschijn, wel een mooie vriendschap... Je bent een topwijf en ik heb van je genoten in España’, schrijft hij onder het bericht.

Bron: Instagram