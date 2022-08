Denise uit ‘B&B vol liefde’ geeft op Instagram opnieuw een sneer aan Dave

Toen hij haar dat ‘uit het niets’ vertelde, schoot dit bij Denise helemaal in het verkeerde keelgat. Wat volgde was een pittige discussie en zelfs op Instagram wil ze er nog iets over kwijt.

Reactie van Denise op ‘B&B vol liefde’

Net als Dave, keek Denise met wrange gevoelens naar de desbetreffende aflevering. De afwijzing van Dave deed haar veel verdriet en in een post op Instagram legt ze uit waarom ze twijfelde aan zijn intenties.

Eerst legt ze kort uit hoe het er achter de schermen aan toegaat. ‘Draaidagen van 12-16 uur, ruim 3 weken constant mensen om mij heen’, begint ze haar verhaal. ‘Iedereen komt met zijn eigen persoonlijke doel. Maar hoe worden zoveel verhaallijnen vertaald naar de kijkers? De regie ligt compleet buiten mijn controle. Kwetsbaar dus.’ Maar desondanks is ze dankbaar om deze kwetsbaarheid te kunnen omzetten naar lessen, liefde en positiviteit.

Nieuw sneer naar Dave

Maar vervolgens kan ze het niet laten om nog een keer terug te komen op de hele actie van Dave. ‘Mijn doel is de liefde vinden. Als iemand integer en eerlijk is, zal ik daar nooit met negativiteit op kunnen reageren. Als het niet zuiver is, mag en zou je altijd voor jezelf moeten opkomen. Stop je er liefde in, krijg je liefde terug. Stop je er lage energie in door niet eerlijk te zijn, krijg je er lage energie voor terug. Matcht de energie niet, dan gaat het van je vandaan. It’s the law of the universe baby.’

Veel geknipt en geplakt

Vervolgens legt ze uit dat de tranen wel degelijk echt waren. ‘Het is tv, maar wel met mijn echte gevoelens. Deze gevoelens zijn niet allemaal getoond want zeker niet alle gesprekken zijn opgenomen en uitgezonden. Het is maar een heel klein deel, geknipt en geplakt.’ Verder wil ze iedereen vragen wat liever voor elkaar te zijn. ‘Laten we tv met een korreltje zout nemen. Het is voor entertainment, niet voor frustratie. Oordeel niet te hard over iemand die je helemaal niet kent.’

Ze sluit uiteindelijk wel af met een lief bericht aan Dave. ‘Al is het geen D&D vol liefde, wil ik jou, Dave, toch bedanken voor je deelname en wens ik jou ook liefde toe.’

Bron: B&B vol liefde, Instagram