Denise uit ‘B&B vol liefde’ schept duidelijkheid over haar relatie met Sven

Op het juicekanaal van RealityFBI zijn namelijk beelden verschenen waarop te zien is dat Denise het erg gezellig heeft met oud-deelnemer Sven.

Denise en Sven in ‘B&B vol liefde’

Even een terugblik: Denise had aan het einde van B&B vol liefde haar zinnen gezet op Dave, maar die kwam uiteindelijk met slecht nieuws. Hij voelde het toch niet helemaal en besloot daarom weg te gaan, waardoor Denise overbleef met Sven. Tussen Denise en Sven bleek er niet veel meer dan vriendschappelijke gevoelens te zijn en dus gingen de twee uiteindelijk zonder hard feelings hun eigen weg. De twee spraken nog wel de belofte naar elkaar uit dat ze contact zouden houden en dat blijken ze dus ook te hebben gedaan.

Hand in hand

In hun Instagram Stories was eerder al te zien dat ze samen met familie aan het eten waren in het buitenland. Nu zijn er foto’s opgedoken waarop duidelijk te zien is dat ze erg close zijn met elkaar en hand in hand over straat lopen. RealityFBI zou uit bronnen hebben vernomen dat ze momenteel met elkaar aan het daten zijn, maar er nog geen label op willen plakken.

Denise en Sven zijn niets meer dan vrienden

Denise schept nu duidelijkheid over de kiekjes. ‘Dankbaar voor onze vriendschap’, schrijft ze in haar Insta Stories. En bij een foto waarop ze Sven een kus op z’n wang geeft: ‘Vrienden, stranden en kusjes.’ Ze vermeldt ook dat het kiekje genomen is op Ibiza. De Spaans tekst op het bankje, ‘no hay verano sin beso’, is van een liedje en betekent letterlijk vertaald ‘er is geen zomer zonder een kus’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door denise anna • (@deniseanna.lov) op 15 Sep 2022 om 6:50 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram, Love Reality