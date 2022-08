Denise uit ‘B&B vol liefde’ schrikt van actie Ben tijdens ongemakkelijke date: “Niet zo dichtbij”

Wanneer Ben aan het einde te dicht bij haar komt, is Denise er helemaal klaar mee.

Denise en Ben in ‘B&B vol liefde’

Aangezien Ben Denise graag beter wil leren kennen, neemt hij haar in de aflevering van maandagavond mee op date. Hij pakt het groots aan en samen gaan ze een hapje eten in een chic restaurant. Al snel klappen ze allebei helemaal dicht. De ene na de andere ongemakkelijke stilte komt voorbij. Toch lijkt het erop alsof Ben die ongemakkelijkheid niet aanvoelt. “Ik vind het erg gezellig met je. Ik vind het fijn om je zo beter te leren kennen”, zegt hij.

Cadeautje van Ben voor Denise

Aan het einde van de date geeft hij haar een speciaal cadeautje om aan te geven hoe leuk hij de één-op-één-tijd met haar vond. “Ik wil je graag iets moois geven. Ik heb iets wat ik altijd bij me draag. Een hartmagneetje. Dat geeft mij kracht en energie”, legt hij uit wanneer het stel terugloopt naar de B&B. Het magneetje moet de balans van de drager versterken.

In het nauw gedreven

Om de werking van het magneetje te laten zien, wil Ben Denise naar zich toe te trekken, maar daar voelt zij niets voor. “Niet zo dichtbij, Ben. Ik heb daar nu nog geen zin in”, zegt ze geïrriteerd. “Ik wil niet zo dichtbij je staan.” Maar Ben doet alsof hij het niet hoort, waardoor Denise zichzelf meerdere keren moet herhalen. Ze snapt niet wat precies de bedoeling is. “Ik schrik van die actie, omdat ik meerdere keren heb aangegeven dat ik het rustig aan wil doen.” Ze voelt zich in het nauw gedreven, want hij gaat over haar grenzen heen terwijl ze meerdere keren ‘nee’ zegt. “Ik vond het echt niet leuk”, legt Denise later uit voor de camera.

Geen goed gevoel bij

Als Ben het doel van de test uiteindelijk heeft uitgelegd, geeft Denise aan dat ze dat liever later wil doen. Ze voelt zich er op dit moment niet op haar gemak bij. “Niet zo dichtbij, Ben. Ik heb daar nu nog geen zin in”, herhaalt ze nog een keer. Pas dan dringt het tot hem door en stemt hij in om het op een later moment opnieuw te proberen. “Ik wil het zeker nog niet afdwingen”, zegt hij de volgende dag. “Er was eventjes een moment dat we elkaar niet goed begrepen, maar ik heb er toch een goed gevoel bij. Ze weet dat het uit een goed hart komt.”

De date blijft op Twitter niet onbesproken. Kijkers vonden het stuk voor stuk onwijs ongemakkelijk om naar de te kijken. Ze kregen vooral kriebels van al die stiltes. Aan het einde nemen ze het wel op voor Ben, want hij probeert alleen zijn cadeautje uit te leggen. ‘Wat zit Denise nou moeilijk te doen? Ze heeft al die mannen al tig keer omhelst en nu wil ze niet zo dicht bij Ben in de buurt komen?’

Wat zit Denise nou moeilijk te doen?

Bron: B&B vol liefde, Twitter