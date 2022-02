Dennis Weening presenteerde het programma jarenlang. In de podcast Off the record vertelt hij wat hij van het gerucht weet.

Dennis over Mars-rel

Wanneer Giel Beelen hem vraagt naar het verhaal over de Mars, zegt Dennis: “Ik heb dat ook gehoord, ja. Ik ken het verhaal.” Waarop Giel vraagt: “Dus je kent de roddel?”

Kandidate met honger

“Ja, ik weet zelfs wie het was”, antwoordt Dennis. “Het was nog in de tijd van voordat er BN’ers mee mochten doen. Er zou een kandidate zijn geweest die heel veel honger had.”

Geen Nederlander

Hij legt uit hoe het volgens het verhaal zou zijn gegaan: “Je hebt ‘s nachts nightguards op het eiland zitten. Als de crew weggaat moeten de kandidaten namelijk in de gaten worden gehouden. Die nightguards komen uit allerlei verschillende landen. Zij zitten daar dan maar een beetje in hun hangmatje, de boel in de gaten te houden. Het was dus geen Nederlander.”

Geen BN’er én geen cameraman

Hij vervolgt: “Die kandidate is in de nacht naar hem toegegaan en toen schijnt dat te zijn gezegd.” Giel vat samen: “Oké, dan zijn we al een stuk verder: de medewerker was dus geen Nederlander en de kandidaat geen BN’er.” Ook zou het dus geen cameraman geweest zijn. Maar wat er allemaal echt van waar is, dat zullen we misschien wel nooit weten.

