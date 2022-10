Derk Bolt vraagt kijkers ‘Spoorloos’ tijd om mismatches te onderzoeken: “Het is bijzonder pijnlijk”

De afgelopen week was er veel te doen rondom het programma Spoorloos. Kees van der Spek onthulde in zijn programma dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde familieleden zijn gekoppeld door nalatigheid van de tussenpersoon waarmee de programmamakers samenwerken.

Reactie Derk Bolt

Presentator Derk Bolt reageerde vorige week voor het eerst op de aantijgingen in de talkshow Khalid & Sophie. Toen voelde hij zich erg aangevallen en nam hij het op voor Edwin Vela, de tussenpersoon in Colombia. Maandagavond was het programma weer te zien op televisie en sprak Bolt de kijkers voor de uitzending opnieuw toe. Met dit keer een wat andere boodschap: “De afgelopen week is er veel te doen geweest rondom Spoorloos. Laat ik allereerst zeggen dat het bijzonder pijnlijk is om te zien dat er dingen zijn misgegaan en dat daardoor verdriet en teleurstelling is ontstaan bij een aantal mensen.”

Mismatches in ‘Spoorloos’

Bolt vervolgt: “We maken dit programma met hart en ziel, al vele jaren, om mensen bij elkaar te brengen. En dat het nu juist op die terreinen een paar keer is misgegaan, maakt het extra pijnlijk. Onze zorg en aandacht gaan nu vooral uit naar onze deelnemers. Om antwoord te krijgen op de vragen over wat er in het verleden is misgegaan, doen we gedegen onderzoek. Voor dat onderzoek is tijd nodig.”

Melden bij twijfels

Sinds 2019 dekt Spoorloos alles af met dna-onderzoek en is er honderd procent zekerheid dat een match echt is. Dat benadrukt Bolt nog eens, maar hij geeft oud-deelnemers ook de mogelijkheid om zich te melden bij twijfels. “Mocht je vragen hebben, meld je dan bij ons”, sluit hij zijn boodschap af. Spoorloos is ook een extern onderzoek gestart naar Vela, de tussenpersoon in Colombia.

Bron: AD.nl