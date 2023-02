‘Dertigers’ krijgt een vierde seizoen, en we weten al wanneer het te zien is

En dat is eigenlijk niet eens zo’n grote verrassing. De voorgaande reeksen waren namelijk een groot succes. Op televisie en via NPO Start en NPO Plus werden de afleveringen miljoenen keren bekeken.

Dertigers

Ken je Dertigers nog niet? De dramaserie gaat over een hechte vriendengroep met - de naam zegt het al - dertigers. Alle leden van de vriendengroep kampen zo met hun eigen problemen op het gebied van liefde, vriendschappen en kinderen. De serie is een bewerking van de gelijknamige Vlaamse serie.

Cast vierde seizoen

De hoofdrolspelers van de serie zijn Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst. Zij zullen allemaal ook in seizoen vier te zien zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het nieuwe seizoen, net als vorig jaar, in de zomer van start gaan. En net als de vorige drie seizoenen zal de reeks te zien zijn bij BNNVARA op NPO 3.

Bron: BNNVARA