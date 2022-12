Desiree uit ‘B&B vol liefde’ bezig met eigen programma: “Het Nederlandse publiek houdt van mij”

Als het aan Desiree ligt, komt die er wel. Dat zegt ze in de nieuwste editie van Vriendin.

Eigen programma voor Desiree uit B&B vol liefde

Desiree is inmiddels gewend aan de bekendheid (en de negatieve reacties) na B&B vol liefde. Ze geniet er met volle teugen van als ze dagelijks wordt aangesproken. “‘U gaat nog veel van me horen, ik krijg waarschijnlijk mijn eigen tv-programma”, zeg ik dan. “Wat voor programma het wordt, is nog niet helemaal duidelijk”, verklapt ze. “Ik ben zo veelzijdig, ze kunnen met mij alle kanten op.”

Proefopnames

De proefopnames zitten er al op. Desiree, bij wie bescheidenheid niet in het woordenboek voorkomt, klinkt overtuigd van haar nieuwe carrièrepad: “Ik wist ook niet dat ik daarin zo getalenteerd was. Het Nederlandse publiek houdt van mij.”

Nieuwe liefde

De vonk tussen Hans en Desiree sprong niet over in het Italiaanse Pistoia, maar ze is niet van plan om de hoop op liefde op te geven. “Nog steeds ben ik op zoek naar een lieve man die bij me past”, zegt Desiree. “Als hij gescheiden is en kinderen heeft en het is allemaal gecompliceerd, hoeft het voor mij ook niet – ik wil alleen maar genieten.”

Het nummer van De Ware staat misschien wel in haar telefoon: Desiree geeft toe dat ze nog steeds gek op is haar ex-verloofde, met wie ze elf jaar samen was. “Hij was de perfecte man voor mij toen. Ik denk dat hij me inmiddels wel op tv heeft gezien. Als hij mij nu zou vragen of ik met hem verder wil, zou ik dat meteen doen.”

Even verderop in Oostenrijk was het wél raak tussen b&b-eigenaar Astrid en haar gast Harmjan. Het stel is zelfs al verloofd. Hoe het nu met hen gaat, zie je in deze video.

Bron: Vriendin