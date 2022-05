Deze tien BN’ers heten heel anders dan je denkt.

1. André van Duin

André van Duin heet eigenlijk Adrianus Marinus Kloot. Hij veranderde zijn naam toen hij in het begin van de jaren ’60 sollicitatiebrieven schreef naar omroepen. Hij noemde zichzelf Adrianus Marinus Kyvon en later André van Duin.

2. Patty Brard

Onze Patty Brard heet helemaal geen Patty maar Petula Louise. Ze is vernoemd naar de Engelse zangeres Petula Clark, omdat haar ouders vroeger een plaat van haar in de kast hadden liggen. Petula is overigens ook een familienaam: haar beide oma’s heten zo.

In Linda’s Zomerweek vertelde Patty (of moeten we Petula zeggen?) dat ze haar echte naam vreselijk vond. “Ja, Petula was natuurlijk verschrikkelijk,” zei ze in het programma. “Het was een topzangeres. Maar ja, wil je haar naam?”

3. Jan Smit

Wist je dat Jan Smits echte naam een vrouwennaam bevat? De Volendamse zanger heet eigenlijk Johannes Hendricus Maria Smit. De naam Maria heeft hij doorgegeven aan zijn dochter Emma, zij heet voluit Emma Monique Maria Alida.

4. Hans Klok

Johannes Franciscus Catharinus Klok toverde zijn naam om tot Hans Klok. Hij is en blijft immers een illusionist. In een interview met Volkskrant vertelde Hans dat hij zichzelf op twaalfjarige leeftijd Mister Dalati noemde. Na zijn eerste optreden is hij zichzelf Hans Klok gaan noemen.

5. Glennis Grace

De artiestennaam van Glennis Grace lijkt een beetje op haar voornaam. Glennis is geboren als Glenda Hulita Elisabeth Batta.

6. Thomas Berge

Inmiddels weten aardig wat mensen dat Thomas Berge eigenlijk Chiel Thomas Ottink heet. Op twaalfjarige leeftijd koos hij voor deze artiestennaam, omdat Chiel Ottink niet Duits genoeg klinkt.

7. Waylon

Waylon klinkt lekker, maar eigenlijk heeft de zanger een hele Hollandse naam. Zijn volledige naam is Willem Bijkerk. En waarom dan Waylon? Hij heeft zichzelf vernoemd naar zijn grote idool Waylon Jennings.

8. Trijntje Oosterhuis

Treintje Oosterhuis heeft zitten puzzelen met haar artiestennaam. De zangeres is namelijk geboren met de naam Judith Katrijntje Oosterhuis.

9. Stefano Keizers

Stefano Keizers ken je ongetwijfeld van tv-programma Het perfecte plaatje. Maar wist je dat de cabaretier eigenlijk helemaal geen Stefano heet? Sterker nog: zijn echte naam líjkt niet eens op zijn artiestennaam. De cabaretier heet officieel namelijk Gover Julius Samuel Meit.

In 2015 ontstond zijn alter ego Stefano Keizers. Hij verzon het personage toen hij meedeed aan het Amsterdams Kleinkunst Festival. “Omdat mijn ouders me al zo vaak hadden zien falen, wilde ik niet dat zij wisten dat ik eraan meedeed.” vertelde hij tegen JFK magazine in 2018.

10. Tooske Ragas

Tooske Ragas heet eigenlijk helemaal geen Tooske. De presentatrice en actrice heet voluit Antonia Grietje Breugem. Totaal anders dan haar artiestennaam.

Bron: Story