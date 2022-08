De eerste namen zijn bekend: déze BN'ers doen mee aan ‘Expeditie Robinson’ Beeld RTL

Déze 21 BN’ers doen mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson

Fans van Expeditie Robinson zullen nog even geduld moeten hebben voordat het nieuwe seizoen van start gaat, maar RTL heeft alvast een tipje van de sluier gelicht. Vandaag is namelijk bekend geworden welke BN’ers we gaan zien zwoegen in het survivalprogramma.