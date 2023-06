Déze 4 families delen hun inkomen en uitgaven in een nieuw seizoen ‘Waar doen ze het van?’

Het programma volgt een half jaar lang vier gezinnen die moeten rondkomen van verschillende maandbudgetten. Hun geldstromen worden nauwlettend in de gaten gehouden, want we kijken letterlijk mee naar hun bankrekeningen. Hoe is het om arm of heel rijk te zijn? Met welke financiële dilemma’s krijg je te maken en hoe ga je daar als gezin mee om?

Vier nieuwe gezinnen in ‘Waar doen ze het van?’

We stellen de gezinnen van het nieuwe seizoen graag aan je voor:

1. Familie Koenjer

Inkomen: € 2400 per maand

Vader Robin werkt als huismeester bij een asielzoekerscentrum en is de kostwinner. Hij woont samen met zijn vrouw Bette en twee kinderen in een huisje in Stevensweert. Het gezin heeft moeite met rondkomen, nu alles steeds duurder wordt. Het is zelfs zo erg, dat ze hebben besloten hun huis te koop te zetten om tijdelijk in een camper te gaan wonen. Is dit een verstandige keuze?

De familie Koenjer in 'Waar doen ze het van?' Beeld EO

2. Familie Huisraad

Inkomen: € 3650 per maand

De familie Huisraad zou zo aan Een huis vol mee kunnen doen, want Quincy en Thura hebben een samengesteld gezin met maar liefst negen kinderen en wonen in een flat in Zaandam. Quincy is glazenwasser en Thura staat voor de klas. Doordat ze zich totaal niet met geld bezighouden, hebben ze de laatste jaren heel wat schulden opgebouwd. Er moet drastisch iets veranderen.

De familie Huisraad in 'Waar doen ze het van?' Beeld EO

3. Familie Ponsen

Inkomen: € 3800 per maand

Volkszanger Wesley woont samen met vriendin Marga en zoon Djani op het kamp in Nootdorp. Tijdens de opnames is het stel in verwachting van hun eerste kindje samen. Daarom wil Wesley graag een tandje bijzetten om meer te verdienen, zodat ze het wat breder hebben.

De familie Ponsen in 'Waar doen ze het van?' Beeld EO

4. Familie Adema

Inkomen: € 57.000 per maand

Wesley is vastgoedondernemer en verdient elke maand haast meer dan de gemiddelde Nederlander per jaar verdient. Hij woont samen met zijn vrouw Alicja en twee zoons in Breda. In totaal heeft de familie een vermogen van 8 miljoen. Kortom: te veel om uit te geven. Of toch niet?

De familie Adema in 'Waar doen ze het van?' Beeld EO

Vorig seizoen

Het programma wordt altijd erg goed bekijken. Blijkbaar zijn mensen heel nieuwsgierig naar wat anderen verdienen en hoe en waaraan zij hun geld uitgeven. En eerlijk is eerlijk: hoe lekker is het om ongegeneerd mee te kijken in het leven (en de portemonnee) van uiteenlopende gezinnen? De kijkers zijn trouwens vaak wel kritisch. Zo waren ze verbijsterd door het thuisonderwijs én de uitkering van moeder Nadia, van de familie Fieggen. Ook vielen ze vorig jaar over de uitgaven van de omstreden multimiljonair Vasco Rouw.

Benieuwd naar de inkomens en uitgaven dit seizoen? Waar doen ze het van? is vanaf donderdag 27 juli om 21.30 uur te zien bij de EO op NPO 1.

