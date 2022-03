Deze 70-jarige actrice heeft een gastrol in ‘GTST’ gescoord

De 70-jarige actrice speelt de rol van Betsy, de surrogaatoma van Lynn de Vegter (actrice Noël van Kleef).

Tijdelijke rol voor Jetty Mathurin

Jetty Mathurin krijgt helaas geen vaste rol in de soap. Ze zal de komende weken te zien zijn, maar het gaat echt om een tijdelijke gastrol. Je kunt Jetty kennen van onder andere haar rollen in Vrouwenvleugel en Oppassen en musicals als Daddy cool en 't Schaep. Ze streek in 2020 ook neer in First dates, wat volgens kijkers de ‘grootste mismatch ooit’ van het programma werd.

Jetty Mathurin speelt Betsy in GTST

Betsy verhuist naar Meerdijk, maar kent er helemaal niemand en mist haar familie. Naast haar woont Lynn, ook een relatief nieuw personage in het soapdorp. Betsy besluit zich over haar te ontfermen en al snel ontstaat er een hechte band, waardoor Lynn als haar kleindochter voelt.

Lynn en Betsy

Lynn weet Betsy ook goed te helpen. Betsy is namelijk slecht ter been en loopt met een rollator. Gelukkig is Lynn hartstikke lief en behulpzaam voor haar buurvrouw. En de twee hebben iets gemeen, wat hun band versterkt: beide vallen ze op vrouwen.

Inbrekers

Al gauw maken Lynn en Betsy samen iets spannends mee: Lynn neemt Betsy mee naar het landhuis van Ludo en Janine, die een weekendje weg zijn. Betsy kijkt haar ogen uit. Het gaat alleen bijna mis wanneer Daan (acteur Dorian Bindels), de rechterhand van Ludo, de twee voor inbrekers aanziet. Hoe dat afloopt, zie je in de soap.

Jetty als Betty in GTST Beeld RTL Still

Bron: Televizier