Deze acteur speelt Peter R. de Vries in de serie ‘Judas’

Mark Rietman (61) gaat Peter R. de Vries spelen in de dramaserie. Hij is al jarenlang te zien in veel tv-series en films. Denk aan: Karakter, De verbouwing en Penoza. “Gevraagd worden om auditie te doen voor deze rol, was al een enorme eer. Dat ik Peter R. ook echt neer mag zetten in de serie, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor”, zegt de acteur erover.

Eigen draai

Mark wil zijn eigen draai aan de rol van Peter geven, maar ook dat het publiek de misdaadjournalist herkent. “Want dat is belangrijk bij zo’n alom bekend en markant persoon. Het is zoeken naar de balans tussen eigen invulling en herkenbaarheid.”

Mark Rietman Beeld ArjoFrank Fotografie

Broer Willem

Judas II: Dagboek van een getuige gaat over Astrid, die getuige is in de zaak tegen haar broer Willem Holleeder. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar werkzame leven en probeert ondertussen het juiste te doen voor haar kinderen en andere naasten.

Rifka Lodeizen

Rifka Lodeizen speelt net als in het eerste seizoen weer Astrid Holleeder en Gijs Naber speelt Willem Holleeder. Het eerste seizoen ging in januari 2019 van start, dus fans hebben lang moeten wachten op het tweede seizoen. Het is vanaf 10 november kun je de serie ‘bingen’ op Videoland.

Bron: RTL Boulevard