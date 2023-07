Deze acteurs spelen Beatrix en Claus in de Videoland-serie over Máxima

RTL Boulevard laat weten dat actrice Elsie de Brauw in de huid kruipt van onze voormalig koningin Beatrix. Zij is bekend van Nederlandse hitseries als Morten, Drijfzand en Zee van tijd. De rol van Claus is voor de Duitse acteur Sebastian Koch. Hij speelde al eerder in een film van Nederlandse bodem, namelijk Zwartboek. Maar speelde ook in grote hits als Das leben der anderen, Homeland en The Danish girl.

De jonge jaren van Máxima

De serie is gebaseerd op het boek Moederland: de jonge jaren van Máxima Zorreguieta van schrijfster Marcia Luyten en heeft zes delen. Het begint allemaal in 1999 waar Máxima en Willem-Alexander elkaar ontmoeten in Sevilla. De eerste opnames voor de serie vonden plaats in New York, de plek waar Máxima en Willem-Alexander verliefd werden op elkaar. Daarnaast kunnen fans ook smullen van de verhuizing naar Nederland en Máxima’s eerste jaren als prinses.

Duurste Videoland-productie ooit

Er worden op dit moment in Argentinië, Spanje, België en Nederland opnames gepland. Het wordt Videoland’s duurste productie ooit. De producent liet tijdens het persmoment weten dat er veel landen in de serie en onze koninklijke familie geïnteresseerd zijn. “De serie leent zich goed voor de buitenlandse markt, want in de serie wordt straks voor de helft Spaans gesproken, 30 tot 40 procent in het Engels en 10 procent Nederlands”, vertelde de producent.

Gaat Máxima zelf kijken?

Maar wat vindt onze koningin er nou eigenlijk zelf van? Aan RTL legde ze tijdens het jaarlijkse persmoment op het strand uit dat ze het zelf niet gaat kijken. “Ik heb het boek ook niet gelezen. Met alle respect voor de makers en de schrijfster. Maar ik vind het heel raar om over mijzelf te lezen.” Ook Amalia en Alexia vertellen dat ze waarschijnlijk niet gaan kijken. “We kennen onze eigen moeder, we hoeven niet iemand anders verhaal over haar te zien.”

Wanneer de serie officieel uitgebracht wordt is nog niet bekend, maar Videoland verklapte wel alvast dat we er volgend jaar van kunnen genieten.

Bron: RTL Boulevard