Déze acteurs zijn vanavond te zien in ‘The Passion’ en hiér kun je ze van kennen

We zetten voor je op een rijtje wie er vanavond te zien zullen zijn in The passion én waar je ze van kunt kennen. Ook leuk: dit jaar is er een nog niet eerder in The Passion vertoond persoon uit de Bijbel in de show te zien.

Jezus

De belangrijkste rol is weggelegd voor Sinan Eroglu. Hij heeft zin in vanavond, maar voelt ook druk, vertelt hij aan RTL boulevard. “Het team van The passion heeft zo’n mooie basis gelegd. Het voelt voor mij als een warm bad. Ik probeer het verhaal zo veel mogelijk te respecteren en liefdevol te spelen.” Eroglu maakte in 2012 zijn acteerdebuut op televisie en heeft sindsdien grote rollen gekregen in bekende Nederlandse films.

Jezus Beeld Sander Mulkens

Maria

Marlijn Weerdenburg is te zien in de rol van Maria. Eerder liet de actrice op Instagram al weten ‘gefascineerd te zijn met de moeder van Jezus’. Ze vult met haar rol een rijtje met grote namen, die eerder in de rol van Maria traden, aan. Eerder vervulden Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Simone Kleinsma en Do deze rol. Marlijn neemt het stokje over van Noortje Herlaar.

Maria Beeld Sander Mulkens

Petrus

De rol van Petrus word gespeeld door acteur Ferdi Stofmeel. In het programma Op weg naar the passion vertelde hij dat hij zich herkent in de onzekerheid van Petrus in zijn werk als acteur. Je kunt Ferdi onder andere kennen van het programma Komt een man bij de dokter.

Petrus Beeld Sander Mulkens

Maria Magdalena

Bertrie Wieringa schittert dit jaar in de rol van Maria Magdalena. Het is voor Bertrie altijd een droom geweest om mee te doen aan het spektakel, vertelt ze op haar Instagram. In 2022 was de rol van Maria Magdalena voor het eerst te zien, toen werd die gespeeld door Kim-Lian van der Meij. Bertrie heeft haar grote doorbraak in 2019 wanneer ze te zien is als Shanti in de serie Goede tijden slechte tijden.

Maria Magdalena Beeld Sander Mulkens

Pilatus en Claudia

Dragan Bakema speelt de rol van Pontius Pilatus. Dragan is de afgelopen jaren regelmatig te zien geweest in het theater, met onder andere een hoofdrol in de musical Lazarus.

Dit jaar is er ook een nieuw personage te zien in The Passion, namelijk Claudia. Claudia is de vrouw van Pilatus en wordt één keer genoemd in de Bijbel. De rol wordt vertolkt door actrice Nhung Dam, bekend van de serie Dertigers.

Pilatus en Claudia Beeld Sander Mulkens

De Hemelvaart-editie van The passion is vanavond om 20:30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Bron: RTL Boulevard