Deze actrice neemt nu alweer afscheid van ‘GTST’

Mathilde neemt na slechts vier weken alweer afscheid van Meerdijk.

Geen kwade intenties

Mathilde werd op Tweede Kerstdag geïntroduceerd in de soap als de ex van Luuk, die wordt gespeeld door Huub Stapel. Hoewel Luuk de boot afhield, vertrouwde Linda - gespeeld door Babette van Veen - Mathilde voor geen meter. Gelukkig bleek al snel dat Mathilde niet langskwam met kwade intenties. Ze had juist het beste voor met Linda en Luuk.

Helaas nam Mathilde donderdag alweer afscheid van Linda. “Ik weet dat mijn timing echt ruk was. Ben je net met je nieuwe lover, krijg je zijn ex op je dak. Geloof me, het feit dat-ie zo moeilijk doet zegt alleen maar dat hij stapelgek op je is”, zei Mathilde tijdens haar afscheid.

Nieuw personage in ‘GTST’

Kim kondigde eind december de komst van Mathilde aan. “Mathilde komt vanaf Tweede Kerstdag Meerdijk een paar weken onveilig maken”, schreef ze op Instagram. Inmiddels loopt er alweer een nieuw gezicht rond in Meerdijk. Lees hier wie voor de nodige opschudding zorgt in het dorp.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kim Pieters (@kimcpieters) op 20 Jan 2023 om 3:36 PST

Boaz Sertons, de zoon van GTST-acteur Joep Sertons, heeft dankzij zijn werk in de makelaardij een eigen stek gevonden. En er is zelfs nog meer mooi nieuws voor Boaz, vertelt entertainmentjournalist Matthijs Albers:

Bron: RTL4