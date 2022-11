Déze actrice stopt na 19 (!) seizoenen met ‘Grey’s anatomy’

Ellen Pompeo was in maar liefst 400 afleveringen te zien, vanaf het allereerste moment dat dr. Meredith Grey voet over de drempel van het – toen nog – Seattle Grace Hospital zette. Maar na negentien seizoenen is het tijd voor een nieuwe stap in haar carrière. Welke dat wordt, daar doet ze nog geen uitspraken over.

‘Grey’s anatomy’ was een iconische rit

Ellen twijfelde al over het laatste seizoen waarin ze zou meespelen, maar liet zich overhalen. Nu hakte ze dan toch echt de knoop door. Op Instagram plaatste de actrice een foto van zichzelf met de tekst ‘All you need is love’. Erbij schrijft ze: ‘Ik ben eeuwig dankbaar voor de liefde en steun die ik, Meredith Grey en de serie van jullie hebben gekregen.’ Volgens haar was het allemaal niet mogelijk geweest zonder ‘de beste fans ter wereld’. ‘Jullie hebben deze rit zo leuk en iconisch gemaakt. Ik hou enorm van jullie en waardeer jullie ook’, aldus Ellen, die haar volgers op het hart drukt dat ze zeker nog een keer zal terugkomen.

Wat betekent het vertrek van Ellen Pompeo?

Of Ellens vertrek ook het einde van de serie zal betekenen, moet nog blijken. De makers hebben eerder aangegeven zonder haar niet te willen doorgaan. Aangezien de actrice hint op een ‘visit’, hebben we goede hoop dat ze minstens nog een keertje in het twintigste seizoen zal verschijnen.

Bron: Instagram