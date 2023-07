Déze actrices zouden eigenlijk de hoofdrol in de film 'Barbie' spelen

De comedy, die volgens kenners de zere vinger legt op maatschappelijke thema's als feminisme, verbreekt record na record. Zo is Barbie nu al de meest bezochte film van dit jaar in Nederland. Je kunt amper meer om het roze spektakel heen.

Perfecte keuze

De hoofdrollen van Barbie en Ken worden vertolkt door acteursduo Margot Robbie en Ryan Gosling (42). Fans raken niet uitgepraat over Robbie, die met haar blonde haar en stralende lach niet alleen op een klassieke Barbie lijkt, maar onder andere ook wordt geprezen om haar garderobe. Regelmatig wordt ze gekiekt in outfits die geïnspireerd zijn op de originele Barbiepoppen. Er is zelfs een hele stijlbeweging op gang gekomen die ‘Barbiecore’ heet. Alleen al wat dat betreft blijkt ze de perfecte keuze om de iconische pop nieuw leven in te blazen.

Vriendelijk bedankt

Toch was de rol in eerste instantie voor iemand anders weggelegd, namelijk komiek Amy Schumer. De film werd in 2014 al in de stijgers gezet, met Amy als Barbie en co-auteur van het script. Zij stapte echter een jaar later uit het project vanwege ‘creatieve meningsverschillen’. Ze kon de film niet vormgeven zoals zij dat wilde, liet de komiek weten aan The Hollywood Reporter.

Geen toeval

Vervolgens werd er een andere Hollywoodster gestrikt voor de rol, namelijk niemand minder dan Anne Hathaway. Door de jaren heen wisselde het project echter van filmstudio, producent, regisseur en schrijvers en dreigde de film zelfs helemaal niet meer gemaakt te worden. Na een hoop omwegen belandde Barbie uiteindelijk in handen van Warner Bros en Robbie, die de film produceerde. Het is dus niet helemaal toevallig dat zijn nu in de hoofdrol straalt.

Geen afgezaagd verhaal

De comedy Barbie gaat over Barbieland, een stereotype fantasiewereld waarin Barbies en Kens een perfect leventje leiden. Geen vuiltje aan de lucht, totdat Barbie zich ineens niet meer zo vrolijk voelt. Als blijkt dat dat komt omdat het meisje dat in de ‘echte wereld’ met haar speelt dat ook niet is, verlaat ze Barbieland om op avontuur te gaan in de realiteit. Met alle gevolgen van dien, natuurlijk.

Klinkt als een enigszins afgezaagd verhaal, maar niks in minder waar. Volgens recensent Herien Wensink van de Volkskrant is Barbie ‘rolbevestigende meisjeskitsch, ironische knipoog en feministisch manifest in een.’

