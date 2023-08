Déze ‘B&B vol liefde’-kandidate is weer terug bij Leendert

In de Belgische Ardennen leek het even alsof B&B-eigenaar Leendert met lege handen achterbleef. Zes dames deden een gooi naar het hart van de Bleiswijker in zijn oude watermolen, om vervolgens teleurgesteld huiswaarts te gaan. Is er dan niemand voor wie Leendert écht warmloopt?

Nieuw leven inblazen

Zeker wel! Er is één kandidate die maar door zijn hoofd blijft spoken en dat is notabene iemand die hij zélf naar huis stuurde: de Colombiaanse Thalia. Eerder had hij een ‘break’ van haar nodig. De uitgesproken Thalia zou volgens Leendert de andere dames verdringen. Ook wilde ze nog niet het bed met hem induiken, iets dat Leendert graag wél gezien had.

Deze perikelen lijken vergeten en vergeven, want Leendert wil het contact nieuw leven inblazen en stuurt haar een berichtje. Wat blijkt? Ook bij Thalia blijft het kriebelen voor de B&B-eigenaar, tot groot plezier van Leendert.

En Francisca dan?

Wel is er nog een klein obstakel op de liefdesweg van Thalia en Leendert. Leenderts allerlaatste kandidate Francisca staat namelijk nog te trappelen om naar België te komen. Om niks mis te lopen, besluit Leendert om Francisca een eerlijke kans te geven vóór hij Thalia opnieuw uitnodigt.

Lelijke voeten

De flamboyante Francisca liet in haar introfilmpje al weten dat ze “afknapt als een man heel lelijke voeten heeft”. Op de dag van aankomst vraagt ze Leendert daarom al zijn schoenen en sokken uit te doen, om het een ‘teenlezing’ te geven. De voetspecialiste is niet blij met wat ze aantreft: “Je kunt wel een pedicure gebruiken”. Aan de ‘dikke’ kleine teen van Leendert meent ze te zien dat hij een emotioneel persoon is.

Geen vurige emoties

Vurige emoties blijken er echter niet te zijn tussen de twee. Francisca heeft al snel het gevoel dat Leenderts hart bij iemand anders ligt. Ze heeft zelfs een teken van boven gekregen, doordat ze een bijbeltekst las. “Heel toevallig lees je: ben je niet toevallig een koffer van een ander aan het uitpakken? Toen dacht ik inderdaad, ik ben een koffer van een ander aan het uitpakken”, legt ze Leendert uit.

Warm welkom

Zo snel als Francisca haar koffers pakt, zo snel staat Thalia op de stoep. De twee zijn dolgelukkig elkaar weer te zien. “Ik heb jou gemist”, zegt Thalia na een innige omhelzing. Ook Leendert kan zijn gelukt niet op: “Als ik haar weer zie dan denk ik: ja, dat is de reden waarom ik haar toch zo leuk vind. Ze ziet er fantastisch uit.”

Je kan ook gewoon zonder metaforen zeggen dat je je koffer wil pakken om te vertrekken #Francisca. #Leendert zit ook met smart te wachten op dat moment. 😉 #benbvolliefde pic.twitter.com/85d5gsglbQ — Joyce Derksen (@JoyceDFoto) 23 augustus 2023

Bron: RTL Boulevard