Déze bekende actrice is binnenkort te zien in ‘Goede Tijden Slechte Tijden’

GTST-kijkers kunnen de actrice op maandag 15 mei haar opwachting zien maken. Om je een beetje warm te maken, vertellen we je vast kort wie de actrice is.

Carrière Jasmine Sendar

Jasmine, die in 2021 meedoet aan Expeditie Robinson, heeft aardig wat soapervaring. Ze brak in Nederland door dankzij haar rol in Goudkust en was zes jaar lang te zien als verpleegkundige Kyra Isarin in Onderweg naar morgen. GTST stond nog niet op haar cv, tot nu.

AMSTERDAM, 24-04-2023, Het KetelhuisPremiere van Zomer in Frankrijk in het Het Ketelhuis. De verhoudingen tussen twee gezinnen worden behoorlijk op zijn kop gezet tijdens een zinderende zomer in Frankrijk. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto: Jasmine Sendar Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Zomer-cliffhanger Goede Tijden Slechte Tijden

Over twee weken, op donderdag 1 juni, is de vervroegde zomer-cliffhanger te zien. Deze belooft ‘één van de meest spectaculaire cliffhangers ooit’ te worden, aldus RTL. Of het personage van Jasmine daar iets mee te maken heeft, moet nog blijken.

