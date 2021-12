We zetten alle bekende Nederlanders voor je op een rij.

Hunted VIPS

In Hunted Vips zetten bekende Nederlanders alles op alles om ‘onder de radar’ te blijven, terwijl een speciaal voor het programma opgericht opsporingsteam er juist alles aan doet om hen zo snel mogelijk te vinden. Het programma wordt gezien als een sociaal experiment en speelt in op de discussie over privacy. Wat telt zwaarder: veiligheid of vrijheid?

Deelnemers

In het nieuwe seizoen bestaat het team bekende ‘voortvluchtigen’ uit Youtuber Kalvijn, Youtuber Nina Warink, Olympisch hockeykampioen Maartje Paumen, acteur Nasrdin Dchar, acteur Walid Benmbarek, acteur Robin Boissevain, actrice Tatum Dagelet, presentatrice Kim Lammers, acteur Daniel Boissevain en acteur Mingus Dagelet.

Markeer 24 januari 2022 met koeienletters in je agenda, want dan gaat het nieuwe seizoen van start!

Bron: Instagram, Avrotros