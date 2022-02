Deze bekende Nederlanders namen een social media-break

Van roddels in de media tot een telefoonverslaving: er zijn genoeg redenen om Instagram, Facebook en WhatsApp tijdelijk van je telefoon te verwijderen.

Yolanthe Cabau

Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen een social media pauze inlast, maar Yolanthe Cabau ging in 2016 al eens offline. De reden? Ze was de roddels van de Turkse en Nederlandse media spuugzat, vertelde haar manager Xenia Kasper destijds aan het AD.

Nicolette Kluijver

In 2019 lastte Nicolette Kluijver een digitale detox in, omdat ze naar eigen zeggen een telefoonverslaving had. “De hele dag mails lezen, posten, nieuws checken, WhatsApp, Facebook, Instagram! Mijn kindjes hebben vanaf vandaag vakantie en ik ga de hele vakantie mijn telefoon niet gebruiken”, schreef ze op Instagram. “Ik snap niet dat ik dit zo lastig vind... Dat is toch bizar?”

Eloise van Oranje

Zo’n break van social media hoeft geen maanden te duren. Eloise van Oranje is erg actief op Instagram en TikTok en ging vorig jaar een dag offline tijdens een actie van het tijdschrift LINDA.meiden. “De reden dat ik dit doe is omdat ik merkte dat ik vorig jaar veel te veel op mijn telefoon zat en heel veel dingen uitstelde die eigenlijk moesten gebeuren. Dat wil ik veranderen en daarom doe ik mee met deze actie”, schreef de gravin destijds op Instagram.

Connie Witteman

Na de moord op Peter R. De Vries lastte Connie Witteman een Instagram-pauze in. “Ik ben ook maar een mens en sinds dit intrieste gebeuren heeft plaats gevonden heb ik even geen behoefte om nu gezellig te doen op mijn insta”, schreef op Instagram.

Gwen van Poorten

Gwen van Poorten heeft een burn-out gehad en is toen heel kritisch gaan kijken waar ze energie van krijgt en wat energie zuigt. Ze heeft toen een week lang haar telefoon uitgezet en heeft sindsdien geen WhatsApp meer. “Dat was voor mij het begin van het bewustzijn dat ik de baas ben over mijn telefoon. WhatsApp was voor mij de eerste grootste stap”, vertelt ze in LINDA.Meiden.

André Hazes

André Hazes is dagelijks actief op social media, maar vorig jaar nam de zanger een break. Over de reden van zijn Instagram-stilte werd flink gespeculeerd in de media. Veel mensen denken dat hij de tip van Radio 538-dj Frank Dane volgde. Hij adviseerde de zanger om een tijdje te stoppen met sociale media vanwege de vele aandacht voor zijn turbulente liefdesleven.

Jeangu Macrooy

De periode na het Eurovisie Songfestival was Jeangu Macrooy behoorlijk stil op social media. “Alle grappen terzijde, ik weet dat ik de laatste maanden een beetje stil ben geweest. De waarheid is dat ik na het Eurovisie Songfestival echt een kleine pauze nodig had”, schreef hij over deze periode op Instagram.

Leontien Borsato

Na de beschuldigingen rondom Marco Borsato heeft Leontien sinds december een break van de media én social media genomen. Haar management liet aan RTL Boulevard weten dat ze erg is aangeslagen door het nieuws en geen interviews meer geeft.

Doutzen Kroes

Doutzen Kroes staat regelmatig onder vuur vanwege haar opmerkingen over het coronabeleid. Daarom besloot ze aan het begin van de pandemie een tijdje offline te gaan. Inmiddels heeft het model ook laten weten dat ze een punt achter haar modellencarrière heeft gezet. “Ik wil niet meer bijdragen aan die corruptie”, vertelde ze in een podcast van Isa Kriens.

Bron: Instagram