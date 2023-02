Deze Belgische schone is de vriendin van Viktor Verhulst

Via social media schreeuwen de twee wél van de daken dat ze stapelgek op elkaar zijn.

De vriendin van Viktor Verhulst

Viktor Verhulst is ongeveer tweeënhalf jaar met Sarah Puttemans (23). Zij is, net zoals Viktor, een kind van welgestelde ouders en is minstens zo ambitieus als haar bekende vriend. Via social media timmert ze aan de weg als influencer - met inmiddels ruim 167.000 volgers - en werkt ze onder andere samen met grote merken als Nespresso en Christian Dior.

Ondanks dat het koppel niet samenwoont - Viktor woont in Antwerpen, Sarah bij haar ouders -, spenderen ze wel veel tijd samen.

Videodagboek

Voor wie het leuk vindt om een kijkje te krijgen in het leven van Sarah en soms een blik op haar relatie met Viktor te werpen: een paar keer per maand uploadt ze een vlog op YouTube waarin de kijker haar beter leert kennen. In de video’s neemt ze haar volgers onder andere mee op reis, naar luxe evenementen en laat ze zien hoe haar werkweek eruitziet.

Met de schoonfamilie zit het ook goed, trouwens. In de zomer vliegt Sarah weleens met haar ouders naar het zuiden van Frankrijk om te verblijven in villa Verhulst in St. Tropez. En onlangs brachten ze nog met zijn zessen een bezoek aan Londen. Daar werd geslapen in een luxe hotel en gegeten in de beste restaurants, zoals je hieronder kunt zien.

De Verhulstjes

Dat Sarah zelf video’s maakt, is één van de redenen waarom ze niet in De Verhulstjes te zien is. Daarnaast praat het koppel liever niet in de media over elkaar, ‘omdat dit het gezondste is voor hun relatie’, aldus Sarah in het Belgische blad Dag allemaal.

Toekomstplannen

Viktor en Sarah dromen erover om in de toekomst samen een huis te kopen. “We vinden het fijn om het nu rustig op te bouwen. Doordeweeks verblijf ik nu soms ook al bij Viktor.” Of dat betekent dat ze in de toekomst ook in zijn realityshow te zien is, moet nog blijken. “Wie weet denk ik er over drie jaar anders over.”

Een nieuwe aflevering van De Verhulstjes zie je op zondag vanaf 21.00 uur bij Videoland.