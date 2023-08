Déze beroepen deden de eigenaren in ‘B&B vol liefde’ vóór hun vertrek

Walter (54)

De eigenzinnige Walter lijkt helemaal op zijn plek op zijn retreat Le domaine vert in het Franse Corrèze. Hier kan hij naar hartenlust tantradansen, bubbelen in een jacuzzi en energetisch knuffelen. Dit vrije bestaan staat in groot contrast met het leven dat hij daarvoor leed. Walter werkte namelijk meer dan dertig jaar voor het bedrijf van zijn vader, dat non-food producten levert aan de horeca. Op LinkedIn is te lezen dat het bedrijf in 1971 is opgericht. Vanaf 2008 was hij er directeur. Een tijd lang verdeelde Walter zijn tijd tussen zijn kantoorbaan en Le domaine vert, maar op 30 juni was zijn laatste werkdag bij het bedrijf en vertrok hij voor onbepaalde tijd naar Frankrijk, schrijft hij op LinkedIn.

Petri (59)

Dat Petri uitgerekend voor het charmante Franse platteland koos om zich te settelen, is niet zo vreemd als je weet wat voor beroep ze deed in Nederland. Petri was namelijk jarenlang docent Nederlands en Frans op scholen in Eindhoven, Helmond en Valkenswaard. Eind jaren ‘80 haalde ze haar onderwijsbevoegdheid.

Leendert (68)

De Blijswijkse Leendert vertrok drie jaar geleden naar de Belgische Ardennen en niet per se met het idee om een B&B te beginnen. Hij verloor echter zijn hart aan een oude molen, waarvan de vorige eigenaresse een bed & breakfast had gemaakt. Leendert besloot in het diepe te springen, maar niet geheel zonder ervaring, zo blijkt. Tot enkele jaren geleden was hij namelijk samen met zijn ex-partner eigenaar van een vergadercentrum aan de Bleiswijkse Rottemeren.

Debbie (62)

Voor de meeste deelnemers zal het even wennen zijn om ineens met een tv-ploeg op pad te zijn, maar voor Debbie valt dit waarschijnlijk wel mee. De flamboyante Amsterdamse is twintig jaar tv-producent geweest bij Endemol. Dat verklaar misschien waarom ze zo ontspannen door het beeld fladdert. Al moest ze er wel twee keer over nadenken, voor ze besloot om mee te doen aan het programma. “Het is natuurlijk best kwetsbaar. Ik had uit angst kunnen zeggen, ik doe het niet, ik ga niet op televisie. Maar ik laat me niet door angst leiden. Ik houd van avontuur”, vertelde ze in een interview met Libelle.

Martijn (47)

Rotterdammer Martijn voelde altijd al een grote liefde voor Thailand, liet hij weten aan RTL. Vier jaar geleden pakte hij zijn biezen en vertrok voor onbepaalde naar het Thaise Hua Hin om daar een B&B te runnen. Met een Nederlands tintje, weliswaar, want in zijn guesthouse en restaurant Say Cheese serveert hij gewoon frikandellen en kroketten. Dit is echter compleet iets anders dan wat Martijn in Nederland deed. Toen werkte hij namelijk als supervisor voor logistieke bedrijven in de Rotterdamse havens, als we zijn Facebookpagina mogen geloven.

Marian (68)

Doorpakker Marian gooit hoge ogen met haar imposante villa in het Portugese Budens, waar ze zelf tien maanden aan geklust heeft. Het in de weer zijn met huizen is voor Marian bekend terrein, want ze zou jarenlang een goedlopende vastgoedonderneming gehad hebben.

Bram (30)

De afgelopen weken konden we zien hoe verschillende dames hun voeten in de klei zetten op de zelfvoorzienende B&B van eco-fanaat Bram. Wat Bram in Nederland voor werk deed, is niet helemaal duidelijk. Wel laat hij in een gesprek met online eco-magazine Back to basic Sweden weten dat meerdere opleidingen heeft gevolgd, waaronder voor permacultuur en bos- en natuurbeheer. Ook heeft hij naar eigen zeggen veel vrijwilligerswerk gedaan in het buitenland, dat hem inspireerde om zelfvoorzienend te leven.

Joy (26)

Ook over de loopbaan van Joy vóór dat hij naar Spanje vertrok, is niet veel bekend. De kans is echter groot dat zijn cv nog niet rijkelijk gevuld was. De B&B eigenaar was namelijk piepjong toen hij op twintigjarige leeftijd emigreerde naar Malaga om het vervallen vakantiehuis van zijn vader op te knappen. Overigens is Joy naar verluid niet alleen B&B-houder. Volgens verschillende roddelmedia staat Joy bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als acteur en model. Hoewel er inderdaad een persoon met dezelfde naam als dusdanig ingeschreven staat, heeft Joy niet bevestigd dat hij dat is.

