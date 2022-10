Déze BN'er doet mee aan ‘Lang leve de liefde’

Zowel Talpa als haar management bevestigen dat Mariska binnenkort in het programma te zien is.

Mariska van Kolck in ‘Lang leve de liefde’

Mariska werd al eerder gevraagd om mee te doen, maar sloeg dat aanbod af. Dat vertelde de musicalster vorig jaar mei aan Story. Nu lijkt ze van gedachte te zijn veranderd en gaat ze toch op zoek naar de liefde in het programma.

‘First dates’

Daten op televisie is niets nieuws voor Mariska. Ze deed eerder mee aan First dates. Helaas werd het niks tussen haar en haar date. Voor First dates hoeven kandidaten alleen met elkaar uiteten te gaan. Lang leve de liefde gaat een stapje verder, en dat was ook de reden dat Mariska in eerste instantie ‘nee’ zei tegen het programma.

‘Gezicht spreekt boekdelen’

Mariska destijds: “Eerder heb ik aan First dates meegedaan. Dat ging alleen om een etentje. Maar om nu 24 uur lang in een huis te zitten met een onbekende man, dat gaat me te ver. Vaak omdat ik al bij binnenkomst weet of ik hem leuk vind of niet. Dat was bij First dates ook zo. Mijn gezicht spreekt boekdelen. Vooral mensen die mij kennen, zagen bij de tv-uitzending direct aan mijn gezicht wat ik ervan vond. Maar ik zal tijdens een date nooit iemand kwetsen door te zeggen dat ik hem niet aardig vind. Iedereen doet op dat moment toch zijn best.”

Liefdesleven

Dat belooft wat! Wij vinden het alleen maar heel moedig van Mariska dat ze tóch de stoute schoenen aantrekt. De musicalster heeft namelijk een onstuimig liefdesleven achter de rug, dat haar naar eigen zeggen heeft beschadigd. In 2011 scheidde ze van de vader van haar twee zoons, Knut Jacobsen, na 14 jaar huwelijk. In 2019 overleed haar ex-man.

Mariska van Kolck heeft een record behaald. Ze is namelijk nog nooit zo lang vrijgezel geweest. Zelf geeft ze daarvoor déze verklaring:

