Déze BN’er is het nieuwe panellid van ‘The masked singer’

Monica Geuze is komend seizoen namelijk opnieuw in het programma te zien, maar dit keer als extra panellid.

‘The masked singer’

Nog even in het kort: in The masked singer treden vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. Alle panelleden proberen te raden wie er in de pakken verstopt zitten. Ze luisteren naar de stem, maar maken ook gebruik van alle hints die ze krijgen. De show wordt traditiegetrouw halverwege onderbroken voor een gastoptreden.

Het programma is een gigantische hit én er het is nog nooit uitgelekt wie er achter dat masker zit. Wij zijn razend benieuwd welke BN’ers dit jaar de uitdaging aangaan.

Nieuw panellid Monica Geuze

Monica Geuze maakt intussen wel al bekend dat zij ook mag plaatsnemen in het panel van The masked singer. “Zo ontzettend leuk!”, reageert ze in een video op Instagram. “Vorig jaar deed ik zelf mee en dit jaar mag ik gewoon in het panel aanschuiven.”

Normaal strijden de panelleden in teams, maar dit keer raden ze alle vijf voor zichzelf.

Flamingo

Monica zat vorig seizoen verstopt in het pak van de flamingo en weet hierdoor precies hoe het er achter de schermen aan toegaat. Daar kan ze natuurlijk gebruik van maken tijdens het raden van alle namen. “Ik weet hoe ongemakkelijk het is om te bewegen in zo’n pak. Daar ga ik met veel ongeloof en empathie naar kijken. Ik kan niet wachten tot de opnames beginnen.”

Het vijfde seizoen van The masked singer is vanaf vrijdag 10 november te zien bij RTL 4. Binnenkort beginnen de opnames en worden ook de karakters van het nieuwe seizoen bekendgemaakt.

