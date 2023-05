Deze BN’er is opnieuw uitgeroepen tot de rijkste bekende vrouw van Nederland

Van tv-ster naar modeondernemer: de carrièreswitch van Nikkie Plessen heeft haar overduidelijk geen windeieren gelegd.

Het vermogen van Nikkie Plessen

Nikkie doet het goed met haar modebedrijf, waaronder ze verschillende merken uitbrengt. Volgens Quote is Nikkie goed voor een geschat vermogen van 33 miljoen euro. Ze verovert daarmee plek 42 in de lijst.

Het zakenblad schrijft dat de winst van haar bedrijf het afgelopen jaar licht daalde, omdat er werd geïnvesteerd in ‘toekomstige groei’, zoals de ski-collectie van het merk NIKKIE. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 7,5 miljoen.

Andere vrouwen in de top 100

Zoals eerder benoemd, bekleden maar weinig vrouwen de top 100 jonge miljonairs, al staat Nikkie niet op een eenzame hoogte. In de lijst staan dit jaar ook model Doutzen Kroes (op plek 54 met € 28 miljoen) en Sharon Hilgers van sieradenmerk My Jewellery (nummer 30 met een vermogen van € 45 miljoen). Influencer en onderneemster Negin Mirsalehi debuteert in de lijst op plek 61 met een vermogen van 21 miljoen euro.

Om een notering te krijgen in de Quote-lijst, moet je een vermogen van minimaal € 15 miljoen hebben. Dat moet je zelf hebben verdiend en bovendien mag je niet ouder zijn dan 39 jaar.

Bron: ANP, Quote