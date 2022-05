Stien den Hollander (21) schittert dit jaar als de Nederlandse inzending op het podium van het Eurovisie Songfestival. Met haar mysterieuze blikken, diepe stem en poëtische nummer heeft ze al veel mensen weten te raken. Wat speelt er allemaal achter de schermen bij deze bijzondere artiest?

Documentaire over S10

Niemand minder dan documentairemaker Linda Hakeboom laat ons dat binnenkort zien. Op Instagram deelt ze het fantastische nieuws: zij mag een documentaire over S10 maken en de opnames zijn al in volle gang.

Weer aan het werk

“Sommigen van jullie hadden het al door. Ik ben weer aan het werk", plaatst Linda bij een gelukzalige foto van zichzelf en S10. “Ik mag een documentaire maken over deze bijzondere vrouw.” Op dit moment is Linda uiteraard ook in Turijn voor de opnames.

Tekst gaat verder onder de foto.

Borstkanker

Toen Linda in 2020 te horen kreeg dat ze borstkanker had, kwam haar werk op een laag pitje te staan. Na maanden chemotherapie liet ze in augustus vorig jaar weten dat de kanker weg was uit haar lichaam. Twee weken geleden had ze haar laatste scan. “De uitslag van de scan is GOED!", plaatste ze toen op Instagram. “Er is officieel geen kanker meer te zien op de plaatjes! Ik moet nu pas over een jaar weer terugkomen, dus tot die tijd kunnen we eindelijk een beetje ontspannen.” Het bericht werd voorzien van talloze hartjes en huilende emoji's.

“De gelukkigste plek in tijden”

Maar tijd voor ontspannen is er niet bij, want Linda is alweer hard aan het werk. Toch voelt dat niet als een opgave, zegt ze. “Ik ben heel gelukkig dat ik op een punt ben dat dat weer kan”, schrijft ze. “Hoewel het soms nog wat veel van m’n lichaam vraagt, daar ben ik heel eerlijk in, ben ik op de gelukkigste plek in tijden!”

Linda regisseert de documentaire samen met haar vriend Rolf Hartogensis. Wanneer de documentaire over S10 te zien is, is nog niet bekend.

Bron: Instagram.