Déze BN’ers doen mee aan bloedstollend spannend programma ‘Special forces vips’

Déze BN’ers doen mee.

Kandidaten

Alkan Cöklü, Hannelore Zwitserlood, Gaby Blaaser, Dave Roelvink, Tim Haars, Roy Meyer, Giel Beelen, Jamie Trenité, Nouchka Fontijn en Imanuelle Grives hebben hun luxeleven voor even opgegeven om flink aan de bak te gaan.

Militaire training

De tien BN’ers reisden af naar het Oost-Europese Slovenië. Twee weken lang hebben ze zich gewaagd aan de zwaarste militaire training ooit. Grenzen verleggen, hun grootste angsten in de ogen kijken en kei- en keihard werken.

Emotie

Erik Wegewijs, voormalig officier bij de Special Forces, vertelt: “Wij bepalen voor hen wanneer, hoe en waarom zij uit hun comfortzone gaan. De vraag is of ze in staat zijn om zichzelf hieruit te denken, of dat ze zich laten leiden door emotie.”

Kijken maar!

Benieuwd of de sterren het volhouden? Op zondag 19 december is de eerste aflevering te zien om 21.30 uur op Videoland en RTL 4. De rest van het seizoen zie je alleen op Videoland.

Special forces VIPS Beeld RTL

Bron: RTL Boulevard