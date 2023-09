Déze BN’ers doen mee aan de Halloween-editie van ‘De verraders’

Er doen dit seizoen in totaal dertien BN’ers mee en de eerste vier zijn nu onthuld. Het gaat om 3FM-dj Eva Koreman, rapper Bokoesam, Pepijn Lanen (Faberyayo van de Jeugd van Tegenwoordig) en RTL Boulevard-deskundige Rob Goossens.

De eerste kandidaten van ‘De verraders Halloween’

Eva Koreman laat op Instagram weten: ‘Ik kan vast verklappen: er is door deze of gene sowieso gehuild.’ Rob Goossens zegt in De BLVD podcast: ‘Ik heb echt maanden mijn mond moeten houden, dat was heel lastig.’ Hij zei meteen ‘ja’ toen hij werd gevraagd: ‘Het was een fantastisch avontuur en jullie weten, ik heb dat vanaf het begin dat De verraders op televisie was gezegd: het is met afstand mijn favoriete programma. Het is ook het programma dat het internationaal zo goed doet dat ik eigenlijk ook als mediawatcher wilde voelen wat het met je doet als kandidaat.’

‘De verraders’ met onbekende Nederlanders

Vanaf 30 september kunnen we dit bloedstollende spektakel gaan volgen, onder leiding van presentator Frank Evenblij. Er komt ook een nieuw seizoen van de reguliere reeks van De verraders aan met onbekende Nederlanders. Die opnames vinden deze maand plaats. Wanneer het op de buis komt, is nog niet bekend.

Bloederige moorden

Eerst dus nog even de Halloween-editie. Videoland laat weten wat we ervan kunnen verwachten: “In deze speciale Halloween-editie van De verraders zijn de missies en moorden bloederiger dan ooit. De deelnemers schuwen geen enkel middel in de strijd om zoveel mogelijk zilver te verdienen.”

Bron: Instagram