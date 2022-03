Déze BN’ers doen mee aan het nieuwe seizoen van ‘De verraders’

Nóg meer spanning, nóg meer gekonkel en nóg meer bedrog: het komende seizoen belooft weer een groot psychologisch avontuur te worden. Presentator Tijl Beckand is weer van de partij, maar wie zijn er nog meer?

Kandidaten onthuld

RTL Boulevard-verslaggever Aran Bade, Stuk TV’s Giel de Winter, Direct- drummer Jamie Westland, schrijfster Stella Bergsma, actrice Esmée van Kampen, actrice Babette van Veen, musicalster Carolina Dijkhuizen, actrice Ortál Vriend, presentator Robbie Kammeijer, cabaretier Stefano Keizers, model Sylvia Geersen, presentator Toine van Peperstraten en radio-dj Frank van der Lende doen mee.

Laatste zes kandidaten

Dat is al een grote groep, maar nog niet alles. RTL Boulevard maakte vrijdagavond in hun uitzending de laatste zes kandidaten bekend. Steven Brunswijk, Frank Evenblij, Irene Moors, Dionne Slagter en Joep Sertons zijn dit seizoen ook van de partij. We zijn razend benieuwd wie van hen het tot het einde schopt, en, nog belangrijker: wie wordt de verrader? Vorig seizoen gingen verraders Ilias Ojja en Britt Scholte er met de winst vandoor.

Ken je het programma nog niet?

In De verraders bestaat de groep uit getrouwen én een aantal verraders. Niemand weet wie die verraders zijn. Elke nacht mogen zij een medekandidaat vermoorden. Hun doel is om zoveel mogelijk getrouwen te vermoorden én de grote zilverschat te winnen. Getrouwen moeten er juist achter zien te komen wie de verraders zijn en hen tijdens de terugkerende ‘raad’ wegstemmen. Je begrijpt het al: een grote mindgame!

Bron: RTL Boulevard