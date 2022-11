Déze BN’ers doen mee aan het nieuwe seizoen van ‘Hunted VIPS’

AVROTROS maakt de deelnemende BN’ers bekend en dat belooft wat!

‘Hunted VIPS’

De deelnemers werden onthuld in een spannende zwart-witpromo. Je moest als kijker goed opletten, want de BN’ers kwamen maar heel kort in beeld. Mocht je net even met je ogen hebben geknipperd: wij hebben de duo’s voor je op een rij gezet.

Hulp van Yvonne Coldeweijer

Acteurs Dilan Yurdakul en Guido Spek, die je beide kent van Goede tijden, slechte tijden, doen mee aan het nieuwe seizoen. Dit had je al kunnen weten, als je het juicechannel van Yvonne Coldeweijer volgt. De hunters schakelden namelijk haar hulp in om dit duo te vinden. In het nieuwe seizoen zullen we zien of Yvonne en haar volgers aan de jacht hebben kunnen bijdragen.

Deelnemers

Naast dit duo doen ook Famke Louise en haar vriend Denzel Slager mee, net als de presentatoren Sjoerd van Ramshorst en Jeroen Stomphorst en Mark Baanders en Niels Oosthoek. Ook tv-kok Sandra Ysbrandy en presentatrice Sylvana IJsselmuiden vormen een duo. Als je vorig jaar Expeditie Robinson hebt gekeken, dan weet je dat die twee op het eiland dikke vriendinnen zijn.

Startdatum

Ben je razend enthousiast geworden? Snappen we! Je moet alleen nog wel eventjes geduld hebben. Het nieuwe seizoen van Hunted VIPS is vanaf maandag 13 februari iedere week te zien op NPO 3. In de tussentijd: bekijk deze spannende teaser en schat de kansen van de kandidaten in:

Kersverse Hunted VIPS-kandidaat Sandar Ysbrandy geeft kooktips op Libelle TV:

Bron: AVROTROS