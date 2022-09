Deze BN'ers doen mee aan het nieuwe seizoen van ‘Sterren op het doek’

Presentator Özcan Akyol (Eus) gaat in het vijftiende seizoen van Sterren op het doek in gesprek met Ronald Koeman, Carry Slee, Monic Hendrickx, John van den Heuvel en Rob Kemps terwijl zij geportretteerd worden.



Sterren op het doek met Ronald Koeman

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat Eus in gesprek met Ronald Koeman. Tijdens een openhartig interview over zijn tijd bij Barcelona, zijn hartproblemen en zijn toekomstplannen wordt hij geportretteerd door de kunstenaars Marina uit Raalte, Winette uit Zaandam en Thomas uit Amersfoort. Aan het einde van de aflevering kiest hij net zoals de andere kandidaten een van deze portretten, de andere twee zullen worden geveild voor een goed doel.

Carry Slee

In totaal zijn er vanaf zaterdag 29 oktober acht afleveringen van het programma te zien bij MAX op NPO 2. In de twee aflevering gaat Akyol in gesprek met schrijfster Carry Slee, zij laat zich portretteren in haar woonplaats Bergen aan Zee. Misdaadverslaggever John van den Heuvel doet dit seizoen ook mee aan het programma en koos ervoor om zich te laten portretteren in de Koepelgevangenis in Arnhem. Daar praat hij met Eus over het heftige jaar dat hij achter de rug heeft. Na de moord op Peter R. de Vries werden hij en zijn familie nog strenger beveiligd, met alle consequenties van dien.

Monic Hendrickx en Rob Kemps

De vierde aflevering staat in het teken van actrice Monic Hendrickx. Zij koos het Hembrugterrein in Zaandam als locatie voor haar portret. In het gesprek met Eus hebben ze het uitgebreid over de moeilijke periode in haar jeugd toen ze afscheid moest nemen van haar vader. Zanger en presentator Rob Kemps is te zien in de vijfde aflevering. Hij is allang niet meer alleen de zanger van de Snollebollekes en ook in dit interview laat hij een andere kant van zichzelf zien, die volgens hem maar weinig mensen kennen.

Sterren op het Doek is vanaf zaterdag 29 oktober wekelijks om 20.35 uur te zien op NPO 2.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Omroep Max