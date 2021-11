Déze BN’ers gaan voor een nieuw programma koorddansen

Dit keer zijn er zes BN’ers zo gek gevonden om te gaan koorddansen...

Metershoge kabel

Op 11 december gaat The big balance van start op SBS6. In dit programma gaan zes deelnemers de strijd met elkaar aan door te highlinen, een sport waarbij je op een metershoge kabel balanceert. Maak je fouten, heb je weinig balans of val je? Dan verlies je punten.

Wie was er zo gek?

Hélène Hendriks presenteert het programma. Maar wie zijn toch die zes kandidaten die hier vrijwillig aan meedoen? Dat heeft SBS nu bekendgemaakt. Kickbokser Remy Bonjasky, zangeres Klaasje Meijer (K3), windsurfer Kiran Badloe, basketbalster Chatilla van Grinsven, mediapersoonlijkheid Dave Roelvink en illusionist Hans Klok gaan de strijd met elkaar aan!

Grote finale

De kandidaten krijgen vier maanden de tijd om goed te worden in koorddansen. Op televisie gaat het allemaal wat sneller: op 11 december wordt de eerste aflevering uitgezonden en op 1 januari zien we de grote finale. Op nieuwjaarsdag zien we de kandidaten balanceren in de Johan Cruijff ArenA. Dat wordt spannend!

Bron: Veronica Superguide.