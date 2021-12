En met een heleboel bedoelen we ook écht een heleboel. Bekijk deze lijst maar eens:

Maxime Meiland

Op 14 september 2021 beviel Maxime Meiland van haar tweede dochtertje Vivé. “Daar is ze dan, onze lieve Vivé. Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus; die nu al niet meer zonder jou kan”, schreef ze bij de eerste foto.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 20 Dec 2021 om 4:25 PST

Stijn Fransen

Op 24 juli is het eerste kindje van actrice Stijn Fransen en haar vriend Siegfried Jongsma geboren. Hun zoontje heeft de naam Lieuwe gekregen. Als aankondiging postte ze een foto en schreef ze: “Welkom lieve Lieuwe! Hij vond het wel mooi geweest in mijn buik (was ik wel blij om hihi) want afgelopen zaterdag 24-7 is onze man geboren. LIEUWE JONGSMA. Wij zitten extreem heerlijk in onze babybubbel en zijn mega aan het genieten van dit nieuwe gezinnetje.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stijn Fransen (@stijn_fransen) op 21 Dec 2021 om 4:14 PST

Jan Dulles

Op 25 november werd Lina geboren, het dochtertje van Jan Dulles, bijna een jaar nadat zijn dochtertje Donna in december 2020 overleed. Jan schreef over de geboorte van Lina: “Het was een voorspoedige bevalling maar ik heb weer met open mond en machteloos zitten kijken naar deze ‘oerklus’. Wat zijn vrouwen bovennatuurlijk sterk vergeleken met ons. Lina is een stevige gezonde meid van bijna 4 kilo.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jan Dulles (@dullesofficial) op 20 Dec 2021 om 4:32 PST

Lisa Loïs

Op 5 november werden zangeres Lisa Loïs en haar vriend Ales de trotse ouders van een dochtertje. Het meisje kreeg de naam Juno Evi van der Sluis. “We zijn smoorverliefd op je”, schreef Lisa bij de eerste foto.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕷𝖎𝖘𝖆 𝕷𝖔ï𝖘 (@lisaloisofficial) op 20 Dec 2021 om 4:35 PST

Demi de Boer en Ronnie Flex

Demi de Boer, de dochter van Ronald de Boer, heeft samen met rapper Ronnie Flex op 1 november een dochtertje gekregen, genaamd Rémi. Voor Demi is zij haar eerste kindje, voor Ronnie is het zijn tweede dochter. Voor Ronald de Boer is Rémi zijn tweede kleindochter.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Demi de Boer (@demiideboer) op 20 Dec 2021 om 4:37 PST

Dave Roelvink

Op 30 oktober hebben Dave Roelvink en zijn vriendin Jazzlyn hun eerste kindje gekregen, zoontje Dean. Dave en Jazzlyn zijn niet zomaar op deze naam gekomen: het heeft namelijk een bijzondere betekenis. Op social media schrijft Dave dat zijn zoon is vernoemd naar zijn overleden oma Dien.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Dave Roelvink (@daveroelvink) op 20 Dec 2021 om 4:40 PST

Eva Koreman

Radio-dj Eva Koreman en haar vriend Darko hebben op 21 oktober dochtertje Maia mogen verwelkomen. Bij de aankondigingsfoto schreef Eva: “Maia is op 21-10-21 geboren. Ze is geweldig en kerngezond, en Darko en ik weten niet wat we met onszelf aanmoeten, we zijn zo overweldigd door liefde.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva (@evakoreman) op 20 Dec 2021 om 4:42 PST

Robin Martens

Op 8 augustus hebben actrice Robin Martens en haar vriend Benjamin een dochtertje gekregen. Het meisje kreeg de naam Makéna, dit betekent ‘the happy one’. Robin schreef: “Dit gevoel is onbeschrijfelijk, ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld. Jij en je vader zijn het mooiste wat me is overkomen! De harige lievelings wezens zijn ook blij met jou komst. Wij zijn compleet!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Robin Martens 🐆 (@robinmartensofficial) op 20 Dec 2021 om 4:46 PST

Lisette Wellens

Goedemorgen Nederland-presentatrice Lisette Wellens heeft samen met vriend Alwin op 23 juni een dochtertje gekregen. Het meisje kreeg de prachtige naam Yael Ivy Helmink. Bij haar aankondiging zette Lisette een mooi gedichtje: “Reis ver, drink thee, denk na, lach hard, duik diep, kom terug.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door LISETTE WELLENS (@lisettewellens) op 20 Dec 2021 om 4:51 PST

Sanne Langelaar

Op 13 juni is het tweede kindje en tevens tweede zoontje van actrice Sanne Langelaar geboren. Het jongetje kreeg de naam Isaak Benjamin. Sanne liet op Instagram weten: “Hij is er! Sinds vorige week woont er een klein mannetje in ons huis dat het liefst zijn gezichtje in mijn oksel begraaft. Onze lieve zoon Isaak Benjamin is zondag 13 juni geboren en doet het geweldig. Zijn grote broer Sam overlaadt hem met knuffels en kusjes en wij doen naar hartelust met hem mee. Wat een geluk!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sanne Langelaar (@sannelangelaar_) op 20 Dec 2021 om 4:55 PST

Marly van der Velden

Op 31 mei kreeg actrice Marly van der Velden haar derde kindje. Na twee dochtertjes, nu een zoontje. Zij en haar vriend Mike hebben hem de naam Jimi-Jones gegeven. “Op 31.05 is Jimi-Jones geboren. We zijn zo ontzettend gelukkig”, liet Marly weten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 20 Dec 2021 om 4:57 PST

Xelly Cabau

Xelly en haar man Beer hebben op 3 juni hun tweede zoontje verwelkomd. Hij kreeg de naam Rio Johnny Muller Cabau. “Ons tweede zoontje en Yono’s kleine broertje is geboren!", schreef Xelly bij deze prachtige foto.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Xelly Cabau van Kasbergen (@xellycvk) op 20 Dec 2021 om 4:59 PST

Bo Maerten

Op 5 mei kwam Mosie ter wereld, het zoontje van actrice Bo Maerten. Mosie is het eerste kindje van Bo en haar vriend David. Elf dagen na de geboorte van het jongetje plaatste Bo deze lieve foto:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door bo rose maerten (@bomaerten) op 20 Dec 2021 om 6:17 PST

Merel Westrik

Presentatrice Merel Westrik en haar vriend presentator Pepijn Crone werden op 30 april de trotse ouders van dochtertje Billie Mae Crone. Voor Merel is het haar eerste kindje, Pepijn heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. Toen Billie geboren werd hielden de twee het nog even geheim, pas een aantal weken later kwamen ze met deze foto:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Merel Westrik (@merelwestrik) op 20 Dec 2021 om 6:20 PST

Shary-An

Merel is niet de enige die haar dochtertje de naam Billie gaf dit jaar. Zangeres Shary-An en haar verloofde Nena werden op 6 mei ouders van hun dochtertje Billie. “Mijn lieve, knappe en vooral sterke vrouw heeft dit wondertje met veel power en zelfvertrouwen bij ons thuis op de wereld gezet", schreef Shary-An bij dit mooie gezinsplaatje.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Shary-An Nivillac (@shary_an) op 20 Dec 2021 om 6:22 PST

Sarah Chronis

Op 22 april beviel actrice Sarah Chronis van zoontje Novi Iason Aeneas. “Op 22 april is ons wondertje geboren. Vernoemd naar mijn lieve broer en neefje en vinden hun roots in mijn Griekse achtergrond. We zijn totaal verliefd en lopen over van trots. Alle clichés zijn meer dan waar en het is precies zoals onze buurvrouw zei: Gefeliciteerd, jullie hebben de geheime poort naar het verborgen geluk gevonden. Wij blijven nog even zweven op onze roze wolk", schreef Sarah bij deze prachtige foto.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 🌿 S A R A H C H R O N I S 🌿 (@sarahchronis) op 20 Dec 2021 om 6:23 PST

Marlijn Weerdenburg

Op 23 april beviel actrice Marlijn Weerdenburg van haar tweede zoontje Sammie Johan Willempje Broers. Uiteraard een prachtig moment, maar ook moeilijk want op 14 april overleed de moeder van Marlijn. Marlijn deelde een mooie gezinsfoto met een tekst waarin ze verwijst naar haar moeder: “Ook al lagen dood en leven nooit eerder zo dichtbij elkaar, onze harten stromen over van geluk met liefde voor jou, kleine Sammie.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) op 20 Dec 2021 om 6:26 PST

Tommie Christiaan

Musicalster Tommie Christiaan is op 29 maart opnieuw vader geworden, van zoontje Bodi Lío Max. Het is het eerste kindje met zijn vriendin Jamie, hij heeft al een dochter uit een eerdere relatie. Tommie liet kort na de geboorte weten: “Op 29 maart is onze prachtige zoon Bodi in mijn handen ter wereld gekomen. Thuis, in bad, in een fijne rustige kamer met kaarsjes en met het juiste team om ons heen. Het was magisch en intens mooi. Iets waar we alleen maar van hadden durven dromen. Ik ben apetrots op mijn prachtige liefde Jamie, die op zo’n prachtige, sterke manier onze zoon op de wereld heeft gezet. Het was een droom die uit is gekomen en die onze verwachtingen compleet heeft overtroffen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tommie Christiaan (@tommiechris) op 21 Dec 2021 om 4:22 PST

Jandino Asporaat

Op 12 december is het derde kindje van Jandino Asporaat geboren, een zoon genaamd Nió Nature Kenjiro Asporaat. De stand-upcomedian schreef de mooie woorden: “Jij zat niet in onze planning, maar wel in die van God. Daarom voel jij als een geschenk uit de hemel. Wij zijn hier allemaal met een reden en ik ben benieuwd naar die van jou. Ik ben nieuwsgierig naar wat jij de wereld allemaal gaat laten zien en ik kijk ernaar uit om van je te leren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jandino (@jandinoasporaat) op 21 Dec 2021 om 4:27 PST

Kim Kötter en Jaap Reesema

Op 23 februari werden presentatrice Kim Kötter en zanger Jaap Reesema de trotse ouders van hun derde zoontje, Ted Siewertsz van Reesema. Kim liet bij een lief kiekje weten: “Eindelijk is hij daar! Op 23 februari om 22.06u is onze jongste zoon geboren. Onze droom is uitgekomen. 3 gezonde zoons. Muck en Youp zijn de meest trotse broers op aarde.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door KIM KÖTTER (@kimkotter) op 21 Dec 2021 om 4:30 PST

Jennifer Hoffman

Op 5 februari verwelkomde actrice Jennifer Hoffman haar eerste kindje, zoon Cooper. “We zijn zo vreselijk verliefd. Hij is de knapste baby die ik ooit heb gezien en hij ruikt het allerlekkerste van de hele wereld. Voor altijd”, liet de actrice weten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jennifer Hoffman (@jennifermaryhoffman) op 21 Dec 2021 om 4:36 PST

Amber Brantsen

Nieuwslezeres Amber Brantsen en haar vriend Rachid zijn op 3 februari de trotse ouders geworden van dochtertje Taylor. “Met grote trots willen Rachid en ik je dolgraag voorstellen aan onze dochter Taylor. Ze werd geboren in de vroege uurtjes van 3 februari. Taylor heeft papa en mama nu al om haar kleine vingertje gewonden met haar schattigheid", schreef Amber op Twitter bij een foto van de kleine Taylor.

Met grote trots willen @rachidfinge en ik je dolgraag voorstellen aan onze dochter Taylor ❤️



Ze werd geboren in de vroege uurtjes van 3 februari.



Taylor heeft papa en mama nu al om haar kleine vingertje gewonden met haar schattigheid 😍https://t.co/jzjyuJx1xu pic.twitter.com/KjIPPdWRIJ — Amber Brantsen (@amberbrantsen) 9 februari 2021

Barry Atsma en Noortje Herlaar

Op 25 januari hebben Barry Atsma en Noortje Herlaar hun dochtertje Sam gekregen. De acteur, voor wie Sam zijn vierde dochter is, schreef: “Samen met haar drie grote zussen genieten we eindeloos van haar zachte kreetjes en zoekende oogjes. We zijn helemaal in de wolken en ongelooflijk dankbaar. Wat een wonder weer.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Barry Atsma (@barry_atsma) op 21 Dec 2021 om 4:44 PST

Fons Lambie

Op 1 november heeft RTL-verslaggever Fons Lambie zijn zoontje Felix mogen verwelkomen. De kleine jongen is geboren en op een wel heel bijzonder tijdstip voor Fons. “Hij is op 1 november geboren om 19.27 uur, dus het beste nieuws komt altijd om half acht”, verwijst Fons grappend naar de tijd waarop hij altijd in RTL Nieuws te zien is.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Fons Lambie (@fonslambie) op 21 Dec 2021 om 4:46 PST

Epke Zonderland

Turnkampioen Epke Zonderland is op 1 april voor de tweede keer vader geworden. Hij had al een zoontje genaamd Bert en nu is zoontje Jan aan het gezin toegevoegd. “Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje. We genieten volop van ons mooie kereltje”, liet Epke weten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Epke Zonderland (@epkez) op 21 Dec 2021 om 4:49 PST

Ferri Somogyi

Acteur Ferri Somogyi en zijn vrouw Noëlle zijn op 17 mei ouders geworden van hun tweeling, Lux Sándor en Imre Louis Somogyi. “Lux en Imre zijn met 35 weken geboren maar hebben beiden een prachtig gewicht van 2365 g en 2320 g. Ze zijn voorlopig nog even in het ziekenhuis om aan te sterken. Wat een wonder! Trotse ouders!”, liet de acteur weten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ferri Somogyi (@ferrisomogyi) op 21 Dec 2021 om 4:52 PST

Nienke Plas

YouTuber Nienke Plas en haar man Resley maakten op 2 juni bekend dat de kleine Novi-Jaxx ter wereld is gekomen. De twee hebben al een zoontje, de 6-jarige Frenky-Dean. Nienke schreef bij de aankondiging: “Je bent bij een stelletje druktemakers beland maar je went vast snel. Frenky-Dean zijn droom is uitgekomen. Hij heeft een broertje gekregen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Nienke Plas (@nienkeplas) op 21 Dec 2021 om 4:56 PST

Eva Crutzen

Actrice Eva Crutzen is op 29 april moeder geworden van dochtertje Ida. De actrice liet na de geboorte weten: “Ik zat de afgelopen weken onder een steen en ik trek ’m nog even door tot ik weer begin met het nieuwe seizoen van Promenade 15 augustus, maar hier dus wel even een teken van leven, aangezien ze al bijna naar school gaat. Maar we maken het dus goed. Heel goed. Alsjeblieft nooit meer anders goed.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva Crutzen (@evacrutzen) op 21 Dec 2021 om 5:00 PST

Douwe Bob

Op 9 december is zanger Douwe Bob voor het eerst vader geworden van dochtertje Bobby Lou. “Welkom prinsesje”, schreef hij bij de eerste foto. Douwe Bob liet weten geen relatie te hebben met de moeder van zijn dochtertje’, kunstenares Loes van Delft.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖔𝖚𝖜𝖊 𝕭𝖔𝖇 (@douwebob) op 21 Dec 2021 om 5:02 PST

Robert de Hoog

Acteur Robert de Hoog is deze zomer voor het eerst vader geworden. Hij en zijn vriendin Sophie hebben hun zoontje Kees genoemd. Toen de twee hun zwangerschap aankondigden, schreef Robert: “Daar was je dan opeens. Zo klein dat we je amper konden zien op de eerste echo. Nu word je steeds groter en krijg je steeds meer een plek in ons leven.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Robert De Hoog (@robertdehoog_) op 21 Dec 2021 om 5:07 PST

Sander Lantinga

Op 16 december is radio-dj Sander Lantinga voor de vierde keer vader geworden. Zijn dochtertje heeft de naam Lily-Lexi gekregen. “En nu kan ik eindeloos in clichés verzanden wat ik niet zal doen. Oké, een beetje dan: A) je beseft je maar weer eens hoe breekbaar en fragiel het leven is en dat je nooit iets te aannemelijk mag maken B) zorgpersoneel zijn helden! C) vrouwen zijn de sterkste wezens op aarde en D) poezen zijn fantastische photobombers”, schrijft Sander en hij laat weten dat de bevalling niet makkelijk is geweest.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sander Lantinga (@sanderlantinga) op 21 Dec 2021 om 5:10 PST

