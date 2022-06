Gelukkig kon de vlag bij velen worden uitgehangen. Zo ook bij de zoons en dochters van deze bekende Nederlanders thuis.

Déze zoons en dochters van BN’ers zijn geslaagd

Trijntje Oosterhuis

Trijntje’s zoon Jonas is geslaagd voor 6 gymnasium en wat is ze trots. “De wereld ligt aan je voeten. Het is zo een voorrecht om hier getuigen van te mogen zijn”, schrijft ze. De zangeres heeft niet droog kunnen houden. “Ik huil tranen van gelukt tot het gênante aan toe.”

Raymond van de Klundert

Aan de foto’s te zien was Roos, de dochter van schrijver Kluun, enorm opgelucht toen ze een telefoontje kreeg met het goede nieuws. Gefeliciteerd!

Frans en Mariska Bauer

“Yes, you did it”, schrijft trotse moeder Mariska bij het kiekje van middelste zoon Frans Jr. Wat goed!

Martijn Krabbé

Bij de Kopen zonder kijker-presentator hangen maar liefst twee tassen aan de vlag. Hij heeft namelijk twee keer iets te vieren: dochters Jasmijn én Michelle zijn geslaagd. Wat een feest!

Antoin Peeters

De dochter van Antoin Peeters is geslaagd voor haar havodiplma. Vol trots deelt de nieuwslezer een prachtig kiekje van de blonde meid.

