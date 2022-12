Déze BN’ers spelen mee in ‘Ferry: de serie’

In een werkelijk hilarisch filmpje kondigt Ferry himself de hele cast aan.

‘Ferry: de serie’

Het personage Ferry Bouman werd razendpopulair in de Netflixhit Undercover. Een eigen film en nu ook een eigen serie konden niet uitblijven. Natuurlijk gaan we naast hoofdrolspeler Frank Lammers ook Elise Schaap weer terugzien als Daniëlle. Daar blijft het echter niet bij.

De cast

Eerder werd al bekendgemaakt dat Monic Hendrickx terugkeert als Claudia, de zus van Ferry. En ook Raymond Thiry speelt opnieuw mee als John en Tim Haars zal de rol van Remco weer op zich nemen. Ook Yannick van de Velde is terug als Daniëlle’s broer Lars.

Nieuwe gezichten

Leuk dat al die oude bekenden terug zijn, maar er zijn ook nieuwe gezichten. Zo speelt Tygo Gernandt mee in de serie. Hij zal de rol van Ricardo spelen, lid van een motorbende waarmee Ferry zaken doet. Andere namen van castleden zijn: Dirk Roofthooft, Poal Cairo, Steef Cuijpers, Koen de Graeve, Alice Geijs, Huub Smit en Kevin Janssens. Dat belooft wat!

Terug in de tijd

In de serie gaan we een stuk terug in de tijd. Het zal zich namelijk afspelen vóór het eerste Undercover-seizoen. Frank Lammers moet daarom een paar jaartjes jonger worden gemaakt. We zien in de serie hoe Ferry als beginnend xtc-producent voet aan de grond krijgt in de Brabantse onderwereld. Hij gaat de strijd aan met drugsbaron Arie Tack en probeert een beruchte motorclub te veroveren.

Voor het zover is, bekijk eerst dit hilarische filmpje. Ferry doet het populaire Wednesday-dansje:

Wij vroegen hoofdrolspeler Frank Lammers het hemd van het lijf:

