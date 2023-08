Déze BN’ers staan jonge moeders bij in het nieuwe seizoen van ‘Vier handen op één buik’

In Vier handen op één buik volgen we verschillende tienermoeders die zich voorbereiden op de komst van hun kindje. Dat gaat er soms heftig aan toe, waardoor het belangrijk is dat de helpende BN’ers beschikken over pit én geduld.

Déze BN’ers staan de jonge moeders bij

In het nieuwe seizoen worden de jonge moeders to be begeleid door presentatrice Dyantha Brooks, model Kim Feenstra, actrice en regisseur Sanne Vogel, realityster Channah Koerten, actrice Isa Hoes, voormalig pornoster Bobbi Eden, comediènne en zangeres Nienke Plas, en actrice en comediènne Soundos El Ahmadi. Stuk voor stuk vrouwen die wel wat tegengas kunnen geven.

Eerste aflevering

In de eerste aflevering is te zien hoe Kim Feenstra de 19-jarige Shylena bijstaat. Zij heeft het niet makkelijk. Haar vriend was niet blij met de zwangerschap, waardoor de tienermoeder moest kiezen tussen haar baby of haar vriend. Na die beslissing ging ze weer bij haar moeder wonen, maar die heeft het ook niet makkelijk: zij vecht al jaren tegen kanker.

Over haar deelname aan het tv-programma zei Kim Feenstra tegen RTL Boulevard: “Ik doe mee met Vier handen op één buik, omdat ik het een heel mooi programma vind. Bijzonder, rauw, open en echt. Ik hoop dat ik met mijn levenservaring en kennis iemand kan motiveren en inspireren.”

Vier handen op één buik is vanaf 29 augustus om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Bobbi Eden speelt binnenkort in de bioscoopfilm Candy en Bonita. In onderstaande video vertelt ze over de liefdes van haar leven.

Bron: Beaumonde.nl, RTL Boulevard