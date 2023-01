Déze BN’ers zaten verstopt in de kostuums van ‘The masked singer’-special

Op Oudejaarsavond konden we weer genieten van een heuse Oud en Nieuw-special. De vijf feestelijke karakters namen het tegen elkaar op tijdens spetterende shows. Alle zangeres en zangeressen waren in thema gekleed. Zo waren er optredens van een kerstboom, oliebol, rendier, sneeuwpop en uurwerk. Stuk voor stuk prachtige kostuums, maar welke bekende Nederlanders werden er dit keer ontmaskerd?

Oud en Nieuw met ‘The masked singer’

Het Rendier

De ‘stylist van de sterren’ gaf een hilarische uitvoering van Take me to your heaven, maar het mocht niet baten. Dit gezellige beest viel helaas als eerste af. Toch wist het panel de BN’er niet te raden. Buddy en Gerard dachten aan Jon van Eerd of Albert Verlinde en Carlo en Loretta gingen voor Albert óf Jörgen Raymann. Het was dan ook een grote verrassing toen Leco van Zadelhoff tevoorschijn kwam.

De Kerstboom

Vlak na de onthulling van het rendier, mocht de kerstboom zich bekend maken. Deze was niet zo heel moeilijk. Buddy en Gerard dachten net als de kijkers gelijk aan Carice of Jelka van Houten omdat het kostuum iets te maken had met haar naam. En inderdaad, niemand minder dan Jelka was de Kerstboom.

De Oliebol

Aangezien de presentatrice niet wilde dat Carlo haar stem binnen één seconde herkende, zette de Oliebol een rare stem op tijdens het zingen. We snappen inmiddels wel waarom. De Oliebol bleek Irene Moors te zijn.

Het Uurwerk

De hints waren bij het Uurwerk erg makkelijk, waardoor het panel en de kijkers thuis al snel doorhadden welke BN’er in het kostuum verscholen zat. En het klopte inderdaad, John Williams ontmaskerde zichzelf.

De Sneeuwpop

De Sneeuwpop was de absolute winnaar van de avond. Met een hele hoge stem blies hij iedereen omver. Hij kreeg zelfs een staande ovatie van het panel en het publiek. Toch hadden ze geen idee welke BN’er het kon zijn. Uiteindelijk werd de naam Jim Bakkum geroepen. Normaal gesproken heeft hij een lage stem, wat voor wat verwarring zorgde. Een prima afleidingsmanoeuvre, want de Sneeuwpop bleek inderdaad Jim te zijn. Applaus!

Lovende reacties

Kijkers zijn erg enthousiast over de oudejaarsspecial. Ze vinden Jim een terechte winnaar en zij blij voor hem dat hij eindelijk een keer heeft gewonnen. ‘Het heeft 20 jaar geduurd, maar Jim heeft eindelijk gewonnen’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Heeft hij toch een keer gewonnen.’

