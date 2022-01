Déze BN’ers zijn te gast in nieuw seizoen ‘Dit was het nieuws’

Het komende seizoen zal Peter Pannekoek er weer bij zijn samen met de andere teamcaptain Jan Jaap van der Wal en uiteraard zal presentator Harm Edens niet achter zijn desk ontbreken. Peter was er vorig seizoen niet bij omdat hij zich toen moest voorbereiden op zijn oudejaarsconference. Patrick Laureij en Daniël Arends vervingen hem.

Satire

In dit satirische spelprogramma leggen Harm, Jan Jaap en Peter het nieuws van de afgelopen week onder de loep. De twee teams, ieder onder leiding van een spelleider, gaan de strijd aan met elkaar. Heel belangrijk is de puntentelling niet, maar gezellig is het wel.

Bekende gasten

Net als bij De slimste mens is ook bij Dit was het nieuws publiek weer toegestaan, maar vooralsnog wel met slechts een beperkt aantal mensen. En de teamcaptains worden iedere week weer bijgestaan door verschillende bekende gasten. Zo schuiven dit seizoen de volgende gasten aan:

Nizar El Manouzi

Jack van Gelder

Jack Plooij

Sander Schimmelpenninck

Mischa Blok

Thomas Rueb

Merol

Ronit Palache

Malou Holshuijsen

Nienke de la Rive Box

Kasper van der Laan

Jaap Robben

Johan Fretz

Grote blunder

Vorig jaar maakten de programmamakers nog een grote blunder. Dit was het nieuws zou een drietrapsjubileum vieren: het bestond 25 jaar, half januari 2021 begon het veertigste seizoen en donderdag 11 februari 2021 zou de de 250ste aflevering te zien zijn op NPO 1. Zo stond het namelijk op Wikipedia... “En wij hebben dat klakkeloos overgenomen”, zei Harm tijdens de opening van de speciale aflevering. “Uit de grond van ons hart hebben we Wikipedia vertrouwd. Wij hebben Wikipedia vertrouwd! Maar wat blijkt? Twee zijn ze er vergeten!”

Het nieuwe seizoen van Dit was het nieuws is vanaf donderdag 24 februari wekelijks om 21.30 uur te zien op NPO 1.

Bron: Dit was het nieuws